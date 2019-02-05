20:30 HADİ FİZY ipucu cevabı nedir? 5 Şubat HADİ joker kodu nedir?

20.30 HADİ ipucu sorusunun cevabı nedir? 5 Şubat Hadi joker kodu nedir? HADİ youtube hesabındaki joker kodu nedir? Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 5 Şubat Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? 5 Şubat HADİ ipucu sorusu ise "FİZY 'Popüler Dizi Müzikleri' listesindeki 3. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?" oldu. İşte HADİ ipucu sorusunun cevabı haberimizde...

5 ŞUBAT HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

HADİ Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi: Hadi bu akşam 20:30’da!

Ödül fizy katkılarıyla 30.000TL

Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor İpucu için hemen fizy’e git, ''Popüler Dizi Müzikleri'' listesindeki 3. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma Yarışmaya herkesten bir adım önde başla

5 Şubat HADİ ipucu sorusu: "FİZY ''Popüler Dizi Müzikleri'' listesindeki 3. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?"

5 ŞUBAT HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

5 Şubat HADİ ipucu cevabı: HALLAÇ

HADİ JOKER KODU NEDİR? 5 Şubat

HADİ ekibinden 5 Şubat akşamı saat 20:30'da oynanacak yarışma için ipucu FİZY 'Popüler Dizi Müzikleri' listesinde olacak! Joker koduna ihtiyaç duymadan aşağıdaki haber ile tüm sorulara doğru yanıt verebilirsiniz! Herkese bol şans!

5 ŞUBAT HADİ İPUCU CEVABI: GAZAPİZM KİMDİR?

Gazapizm, gerçek adıyla Anıl Acar, 20.01.1988 yılında Elazığ’da doğdu. Acar, 1997 yılında ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşti. Lisede tanıştığı rapçiler Engin Erel (Gardiyan) ve Aykut Şahin (Sivo) ile birlikte hiphop kültürüyle ilgilenmeye başladı.

Gazapizm, 2003 senesinde ilk rap şarkısını yazdı ve kendi evinde deneme kayıtları almaya başladı. 2004 yılında Gardiyan ve Sivo ile birlikte YMF (Yalı Mcs Family) çatısını kurdular ve Balçova da kurdukları stüdyoda kendi kayıtları yanı sıra bir çok MC’ye de destek oldular.

Gazapizm’in ilk albüm çalışması olan "Az Kaldı" isimli mixtape albümünü Gardiyan’la birlikte çıkarttı. Gazapizm, 2008 senesinde yeniden Gardiyan ile birlikte 2. ortak albümü olan "Kan Değil Katran" isimli albümünü internette paylaştı. Bu albümle birlikte dikkatleri üzerine çeken Gazapizm, İzmir, İstanbul, Antalya, Isparta, ve Bursa’da ardı sıra konserler verdi.

Gazapizm, 2008 senesinde Gardiyan ve Sivo ile kaydettikleri Tehlikeli isimli demo parça Fuat Ergin’in ilgisini çekti ve şarkı yeniden düzenlenerek Fuat Ergin’in 2009 yılında çıkan KALBÜM isimli albümünde yer aldı.

Gazapizm, 2009 yılında psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. O dönemde Klinik Majör Depresyon teşhisi konuldu ve uzun bir dönem tedavi görmeye başladı. Tedavi gördüğü dönemde de şarkılar yazan Anıl Acar, 2009 senesinin ortalarında adını hastalığından alan Majör Depresyon albümünü satışa sundu ve beklenen rakamların çok üstünde sattı.

Rap dünyasında büyük bir tanınırlığa sahip olan Gazapizm, pek çok başarılı şarkıcıyla da düetler yaptı. Çukur Dizisi için ünlü şarkıcı Cem Adrian ile birlikte yaptığı ‘Kalbim Çukurda’ isimli şarkının yanı sıra Sivo, Zorba, Fuat Ergin, Rapangels, Kadıköy Acil, Sansar Salvo, Narkoz, Sayedar, Despo ve Talking Gunz gibi başaralı isimlerle düetler yaptı.

Başrollerini, Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkal ve Dilan Çiçek Deniz’in paylaştığı Çukur Dizisinin de müziği olan Heyecanı Yok şarkısı YouTube’da şimdiye kadar 150 milyon kez dinlendi.

Gazapizm, 45. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde ‘Heyecanı Yok’ şarkısıyla En İyi Şarkı ödülünü kazandı.

Albümleri:

Bir Gün Her Şey (2016)

Yeraltı Edebiyatı (2014)

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.