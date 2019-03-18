20:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 18 Mart HADİ joker kodu nedir?

20.30 HADİ ipucu sorusunun cevabı nedir? 18 Mart Hadi joker kodu nedir? Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20:30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 18 Mart Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? 18 Mart HADİ ipucu sorusu ise: hadi bu akşam 20.30'da! Bugünkü ipucumuz ülkemiz sınırları içerisinde yer alan bir bölgeden geliyor hadiciler... Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Kahta ilçesi yakınlarında Ankar dağları civarında 2.150 metre yüksekliğinde bir dağdan bahsediyoruz. Bu dağ hangi ilimiz sınırları içerisinde acaba?

18 MART HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

18 MART HADİ ipucu sorusu: hadi bu akşam 20.30'da! Bugünkü ipucumuz ülkemiz sınırları içerisinde yer alan bir bölgeden geliyor hadiciler... Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Kahta ilçesi yakınlarında Ankar dağları civarında 2.150 metre yüksekliğinde bir dağdan bahsediyoruz. Bu dağ hangi ilimiz sınırları içerisinde acaba?

18 Mart HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

18 Mart HADİ ipucu cevabı: ADIYAMAN

16 MART HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

16 MART HADİ ipucu sorusu: Yüzüklerin Efendisi Gecesi bu akşam 20.30'da! Merhaba sevgili hadiciler! En bilgeler bile her sonucu bilemez ama bugünkü ipucumuz sayesinde sen bileceksin! ipucun; Yüzüklerin Efendisi serisinde rol alan bir oyuncudan geliyor. Yüzüklerin Efendisi dünyasının kötü karakteri, Ak Divan'ın başkanı, kötü ve kibirli bir karakteri olan en çok da Gandalf'ı kıskanan karakteri kim canlandırıyordu?

16 Mart HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

16 Mart HADİ ipucu cevabı: Saruman - Christopher Lee

15 MART HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

15 MART HADİ ipucu sorusu: Spor Gecesi bu akşam 20.30’da! Spor dünyasının en saygın ödüllerinden kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri'ni bu yıl kazananlar belli oldu.Yılın erkek sporcusu ödülünü ise bir kez daha Sırp bir tenisçi kazandı. Acaba kim?

15 Mart HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

15 Mart HADİ ipucu cevabı: NOVAK DJAKOVİC

14 MART HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

14 MART HADİ ipucu sorusu:

Resident Evil'ı izlediniz mi sevgili hadiciler? Peki bu serinin baş rol oyuncusu Milla Jovovich'in oyun serisinde yer almadığını biliyor muydunuz? O karakterin adı neydi acaba?

14 Mart HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

14 Mart HADİ ipucu cevabı: Alice karakteri (Milla Jovovich)

13 MART HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

13 MART HADİ ipucu sorusu:

HADİ Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi:

"15- 21 Mart arasında kutlanan ve insanları tüketici hakları konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan hafta hangisidir?"

13 Mart HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

13 Mart HADİ ipucu cevabı: TÜKETİCİ HAKLARI HAFTASI

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.