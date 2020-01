20:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 20 Ocak HADİ joker kodu nedir?

20.30 HADİ ipucu sorusunun cevabı nedir? 20 Ocak Hadi joker kodu nedir? Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20:30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 20 Ocak Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? 20 Ocak HADİ ipucu sorusu ise: Hepsiburada hadi'si bu akşam 20:30'da! İpucumuzda sizler için geliyor hadiciler! İnternetten yapılan alışverişlerde 3D sistemi hangisine yardımcı olur?

20 OCAK HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Hepsiburada hadi'si bu akşam 20:30'da! İpucumuzda sizler için geliyor hadiciler! İnternetten yapılan alışverişlerde 3D sistemi hangisine yardımcı olur?

20 OCAK HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

20 OCAK HADİ ipucu cevabı: GÜVENLİ ÖDEME

3-D GÜVENLİ ÖDEME NEDİR?

3-D Güvenli Ödeme, Internet'ten yapılan kredi ve banka kartı işlemleri için ek bir güvenlik katmanı olarak tasarlanmış XML tabanlı bir protokoldur. Arcot Systems (şimdiki adı CA Technologies) tarafından geliştirilip, ilk kez Visa tarafından Internet'ten yapılan ödemelerin güvenliğini arttırmak amacıyla Verified by Visa adıyla kullanımına başlandı . Protokol üzerindeki servisler Mastercard tarafından MasterCard SecureCode adıyla, JC International tarafından J/Secure adıyla kullanıldı.

3D Güvenli çevrimiçi ödemeler için bir kimlik doğrulama adımı ekler.

Tanım ve Temel Özellikler

Bu protokolün temel konsepti çevrimiçi onaylama ile finansal onaylamanın birleştirilmesidir. Bu ilave güvenlik onayı 3 boyutlu model üzerine kurulmuştur: bu boyutlar:

Alıcı Boyutu (paranın ödendiği Banka ve Tüccar)

İhraç eden boyutu (kartı çıkaran banka)

Karşılıklı çalışabilirlik boyutu (3D güvenliği desteklemek için kredi, debit, ön ödemeli kart yapısının desteklenmesi ) bu ayrıca Internet, program yüklemeleri, ACS (Erişim serveri) ve diğer yazılım desteğini de içerir.

19 OCAK HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Coğrafi sınırları çizmeye benzetilen ülke hangisidir?

19 OCAK HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

19 OCAK HADİ ipucu cevabı: İTALYA

İtalya ya da resmî olarak İtalyan Cumhuriyeti, Güney Avrupa'da, büyük ölçüde İtalya Yarımadası üzerinde yer alan bir ülke. Akdeniz'in en büyük iki adası Sicilya ve Sardinya da İtalyan topraklarıdır. Kuzeyde Alpler bölgesinde Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya'yla kara sınırı vardır. Bağımsız iki Avrupa ülkesi olan Vatikan ve San Marino da İtalya'nın yarımadadaki toprakları içine sıkışmış enklav (bir başka ülkeyle tümüyle kuşatılmış) ülkelerdir. Campione d'Italia bölgesiyse İtalya'nın İsviçre içinde kalan bir eksklavıdır (ana topraklardan ayrı mülkiyet).

Yüzyıllar boyunca çok çeşitli Avrupa uygarlıklarına ev sahipliği yapmıştır. Etrüskler ve Antik Romalıların İtalya topraklarını kendilerine yurt edinmelerinin yanı sıra, Rönesans hareketi de İtalya'nın Toskana bölgesinde doğmuş ve tüm Avrupa'ya buradan yayılmıştır. İtalya'nın başkenti Roma, yüzyıllar boyunca Batı uygarlığının merkezi olmuş, mimaride barok üslûbunun doğuşuna tanıklık etmiş ve eskiden beri Katolik Kilisesi'nin merkezi olmuştur.

Günümüzde İtalya, demokrasi ile yönetilmekte olan bir cumhuriyettir ve ülkelerin kişibaşına nominal gayrisafi yurtiçi hasıla sıralamasında yirminci, insanî gelişme endeksi sıralamasında yirminci, yaşam kalitesi endeksinde sekizinci sırada yer alan gelişmiş bir ülkedir. İtalya, 1957 yılında başkent Roma'da imzalanan Roma Antlaşması'yla kurulan Avrupa Birliği adlı siyasi ve ekonomik örgütlenmenin kurucu üyelerindendir. Yedinci en büyük gayri safi yurtiçi hasılasıyla G8 Zirveleri'nin, NATO'nun, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün, Avrupa Konseyi'nin, Batı Avrupa Birliği'nin ve Schengen Antlaşması'nın da katılımcılarındandır. 1 Ocak 2007 tarihinde sürekli üye sıfatı olmaksızın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde iki yıllık sürecek üyelik dönemine başlamıştır.

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsiniz.