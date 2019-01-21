20:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 21 Ocak HADİ joker kodu nedir?

20.30 HADİ ipucu sorusunun cevabı nedir? 21 Ocak Hadi joker kodu nedir? HADİ youtube hesabındaki joker kodu nedir? Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 21 Ocak Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? 21 Ocak HADİ ipucu sorusu ise "Evreşe Yolları" türküsünde dar yollarından bahsedilen Evreşe kasabası nerededir?" oldu. İşte HADİ ipucu sorusunun cevabı haberimizde...

21 OCAK HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI...

SORU: "Evreşe Yolları" türküsünde dar yollarından bahsedilen Evreşe kasabası nerededir?"

CEVAP: ÇANAKKALE

HADİ JOKER KODU NEDİR? 21 OCAK

HADİ ekibi Instagram hesaplarından paylaştıkları videonun altına şu notu düştüler "Sevgili Hadiciler Pazartesi sendromunu sendromsuz geçirmeniz için Müge'nin sizlere saat 14.00'da youtube kanalımızda bir haberi var!" Sevilen Sunucu Müge'nin HADİ YouTube kanalından hadiciler ile paylaştığı 21 Ocak HADİ joker kodu aşağıdaki gibidir:

21 OCAK HADİ JOKER KODU: Hadiyoutube

Not: Paylaşılan joker kodu 21 Ocak Pazartesi günü gece 00.00'a kadar sınırsız kişiye verilecektir.

HADİ İPUCU SORUSU: EVREŞE HAKKINDA

Evreşe, Marmara bölgesinde, Çanakkale ilinin Gelibolu ilçesine bağlı belde. Koru Dağları ile Ganos dağları arasındaki ovada Saros Körfezi’ne kıyısı bulunur. İlçe merkezine 38, il merkezine 90 km uzaklıktadır. Yazları kurak ve sıcak, kışları ise yağışlı ve soğuk geçmektedir. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olup son yıllarda zeytin ve meyve ziraatı gelişmiştir.

Edirne Vilayet Matbaası Müdürü Şevket Dağdeviren'in yazdığı 1892 tarihli salnameye göre; Gelibolu Sancağına bağlı olan, Gelibolu kazasının Evreşe Nahiyesi, Koru Dağı’nın güneyde son bulduğu yerden başlayıp, Muarız Körfezi’nde son bulur. Merkeziyle birlikte 13 köy ve 1012 evde 3508 Müslüman, 33 evde 1280 Hristiyan nüfusu vardır.

Bu nahiye güvenlik bakımından önem taşır. Fırtınalı havalarda Hamamaltı ve İbrice limanları gemiler için önemli birer sığınaktır. Halkın bir kısmı tarımla uğraşır, geri kalanlar da kömürcülük, balıkçılık ve kayıkçılık yapar.

Nahiye merkezinde 1 cami, 1 okul, hükumet konağı, belediye binası ve telgrafhane vardır. Göçmen köyü olan Kocaçeşme’de bir cami, Kavakköyü'nde bir okul, Kavak Çayı üzerinde Sarıcapaşa’nın yaptığı bir köprü vardır.