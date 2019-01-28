20:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 28 Ocak HADİ joker kodu nedir?

20.30 HADİ ipucu sorusunun cevabı nedir? 28 Ocak Hadi joker kodu nedir? HADİ youtube hesabındaki joker kodu nedir? Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 28 Ocak Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. HADİ'nin bu akşamki büyük ödülü UP CALL katkılarıyla 30 bin TL olarak belirlendi. Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? 28 Ocak HADİ ipucu sorusu ise "Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?" oldu. İşte HADİ ipucu sorusunun cevabı haberimizde...

28 OCAK HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

HADİ Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi: hadi UpCall katkılarıyla bu akşam 20.30’da!

Ödül UpCall’dan 30.000 TL

Orman yangınları fark edilmesi ve kontrolü zor, %90’ı insan kaynaklı sebeplerden oluşan en trajik doğal afetlerden biridir. Bu sebeple hadicileri orman yangınları hakkında bilinçli olmaya davet ediyoruz.‼️ O halde en önemli bilgiyi bir ipucuyla verelim. Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?

Not: Dilerseniz UpCall uygulamasındaki ''Ara'' sayfasında yer alan acil numaralardan cevaba kolayca ulaşabilirsiniz.

28 Ocak HADİ ipucu sorusu: "Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?"

28 OCAK HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

28 Ocak HADİ ipucu cevabı: ALO 177

HADİ JOKER KODU NEDİR? 28 OCAK

HADİ'nin 28 Ocak akşamı saat 20.30'da yayınlanacak yarışmasındaki toplam 30 bin joker kodu UP CALL uygulamasında yer alıyor. UP CALL uygulamasını indiren 30 bin kişiye joker kodu hediye!

HADİ İPUCU CEVABI: ALO 177 HAKKINDA

T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Türkiye genelinde 24 saat hizmet veren ücretsiz “ORMAN YANGIN İHBAR” hattıdır.

Bu hattı orman yangınları ile birlikte işgal, kaçak yapılaşma izinsiz kaçak kesim ve ormancılık alanlarına yapılan her türlü tacizi ihbar için ücretsiz arayabilirsiniz.

ALO 177” yangın ihbar hattında karşınıza çıkan görevli her türlü ihbarı 24 saat teyakkuz halindeki birimlerimize aktarmaktadır.

ALO 177” hattını Türkiye’nin her yerinden evden, işten, her türlü GSM operatörlerinden, Ankesörlü telefondan “24 saat” ücretsiz arayabilirsiniz.

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.