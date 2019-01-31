20:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 31 Ocak HADİ joker kodu nedir?

20.30 HADİ ipucu sorusunun cevabı nedir? 31 Ocak Hadi joker kodu nedir? HADİ youtube hesabındaki joker kodu nedir? Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 31 Ocak Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? 31 Ocak HADİ ipucu sorusu ise "Karadeniz ile Azak Denizi'ni bağlayan boğazın adı nedir?" oldu. İşte HADİ ipucu sorusunun cevabı haberimizde...

31 OCAK HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

HADİ Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi: hadi bu akşam 20.30'da!

Bugünkü ipucumuz, Rusya ve Avrupa'nın en büyük köprülerinden biri olan Kırım Köprüsü'nün bulunduğu yer ile alakalı. Karadeniz ile Azak Denizi'ni bağlayan boğazın adı nedir?

31 Ocak HADİ ipucu sorusu: "Karadeniz ile Azak Denizi'ni bağlayan boğazın adı nedir?"

31 OCAK HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

31 Ocak HADİ ipucu cevabı: KERÇ BOĞAZI

HADİ JOKER KODU NEDİR? 31 OCAK

HADİ ekibi Instagram hesaplarından paylaştıkları videonun altına şu notu düştüler "Sevgili Hadiciler perşembe joker kodu için Merve'nin sizlere youtube kanalımızda bir haberi var!" Sevilen Sunucu Merve Toy HADİ YouTube kanalından hadiciler ile paylaştığı 31 Ocak HADİ joker kodu aşağıdaki gibidir:

31 OCAK HADİ JOKER KODU: "paparazzi"

Not: Paylaşılan joker kodu 31 Ocak perşembe günü gece 00.00'a kadar sınırsız kişiye verilecektir.

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.