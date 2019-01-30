20:30 HADİ ipucu cevabı nedir? "İlk arama motoru hangi yılda geliştirilmiştir?"

20.30 HADİ ipucu sorusunun cevabı nedir? 30 Ocak Hadi joker kodu nedir? HADİ youtube hesabındaki joker kodu nedir? Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 30 Ocak Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. HADİ'nin bu akşamki büyük ödülü FİZY katkılarıyla 30 bin TL olarak belirlendi. Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? 30 Ocak HADİ ipucu sorusu ise "İlk arama motoru hangi yılda geliştirilmiştir?" oldu. İşte HADİ ipucu sorusunun cevabı haberimizde...

30 OCAK HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

HADİ Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi: Sevgili hadiciler son 100 kişi kalana kadar yarıştığımız hadi 100, Yaani’nin katkılarıyla bu akşam 20.30'da!

Ödül Yaani’den 10.000 TL

Aklımıza takılan bir sorunun cevabını bulmak için evlerimizin kütüphanesindeki dizi dizi ansiklopedilere başvurduğumuz günleri hatırlıyor musunuz? Artık hemen hemen tüm soruların cevabına arama motorları sayesinde internet üzerinden hızlıca ulaşabiliyoruz. Peki, İlk arama motoru hangi yılda geliştirilmiştir? Biliyor musunuz?

30 Ocak HADİ ipucu sorusu: "İlk arama motoru hangi yılda geliştirilmiştir?"

30 OCAK HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

30 Ocak HADİ ipucu cevabı: ARCHİE (1982)

HADİ İPUCU CEVABI: ARCHİE (1982) HAKKINDA

Internet arama motorları, Web'in kullanıma sunulduğu 1990 yılının Aralık ayından öncesine dayanır. Whois kullanıcı araması 1982 yılında geliştirilmiştir. Knowbot Information Service adı verilen ve çoklu ağ üzerinde kullanıcı aranabilmesine olanak sağlayan arama sistemi ise 1989 yılında kullanılmaya başlamıştır. İyi bir şekilde belgelenen ve içerik dosyalarını, özellikle de FTP dosyalarını arayan ilk arama motoru Archie'dir ve 10 Eylül 1990 yılından itibaren kullanılmaya başlamıştır

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.