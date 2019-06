20:30 Hadi İpucu sorusu | Hadi joker kodu 15 Haziran 2019 20:30 yarışması ile takipçileri ile buluşuyor. Her gün saat 20:30'da ve akşam kuşağında 20:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü hadi ipucu sorusu:

Hadi ipucu 15 Haziran joker kodu nedir?

15 Haziran Cumartesi saat 20:30 da gerçekleşecek Hadi Film Gecesi yarışmasında Joker kazanmak için joker kodunu açıkladı.

Hadi joker kodu 15 Haziran:

HADİ İPUCU 15 HAZİRAN İPUCU SORUSU 20:30

Hadi ipucu sorusu: 'Eşkıya', 'Muhsin Bey' ve 'Av Mevsimi' filmlerinin yönetmeni kimdir?

HADİ İPUCU 15 HAZİRAN HADİ İPUCU CEVABI 20:30

Hadi ipucu cevabı: YAVUZ TURGUL

'Eşkıya', 'Muhsin Bey' ve 'Av Mevsimi' filmlerinin yönetmeni kimdir? YAVUZ TURGUL KİMDİR?

Yavuz Turgul kimdir? İşte Yavuz Turgul'un biyografisi

Yavuz Turgul, 5 Nisan 1946'da İstanbul'da doğdu.

Lise mezuniyetinden sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okumaya başlayan Turgul, üniversite eğitimini de tamamladıktan sonra gazetecilik kariyerine başladı.

Ardından "Ses" dergisine geçiş yaptı ve burada yazı işleri müdürlüğüne kadar yükseldi.

Dergide çalıştığı dönemde de yazarlığa ilgi duyan Turgul, dergiden ayrılarak senaryo yazmaya başladı. Senarist olmasının arkasında, sinemaya duyduğu ilgi ve Ertem Eğilmez'in desteği vardır.

Arzu Film'e senaryo yazmaya başlayan Turgul, ilk kez "Sultan" filminin senaryosu ile dikkatleri üzerine çekti.

Çiçek Abbas ve Züğürt Ağa filmleriyle kariyerine başarılı bir şekilde devam etti.

1984 yılında, "Fahriye Abla" filmiyle yönetmenlik serüvenine de başlayan Yavuz Turgul, 1996 senesinde izleyici rekorları kıran "Eşkıya" ve 2005 senesinde çektiği "Gönül Yarası" filmleriyle Türkiye'den Oscar'a aday gösterildi.

Senaryosunu yazdığı "Kabadayı" filmi ve yönetmenliğini üstlendiği "Av Mevsimi" filmi de, vizyona girdikleri yıl büyük başarı elde etti.

Ayrıca Yavuz Turgul, 2017'de düzenlenen 29 Ekim Resepsiyonu'nda, Sinema alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü aldı.

YÖNETMENLİĞİNİ ÜSTLENDİĞİ FİLMLER

Fahriye Abla

Muhsin Bey

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

Gölge Oyunu

Eşkıya

Gönül Yarası

Av Mevsimi

SENARYOSUNU YAZDIĞI FİLMLER

Efsane Başkentli

Tosun Paşa

Sultan

Erkek Güzeli Sefil Bilo

Banker Bilo

Davaro

Hababam Sınıfı Güle Güle

Çiçek Abbas

İffet

Aile Kadını

Şekerpare

Fahriye Abla

Züğürt Ağa

Muhsin Bey

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

Gölge Oyunu

Eşkıya

Gönül Yarası

Kabadayı

Av Mevsimi

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.