Hadi İpucu sorusu | Hadi joker kodu 5 Mart 2019

Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20:30 yarışması ile takipçileri ile buluşuyor. Her gün saat 20:30'da ve akşam kuşağında 20:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü hadi ipucu sorusu: Fizy'de günün listesindeki 7. sanatçı...

Hadi ipucu joker kodu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu 5 mart joker kodu nedir?

5 Mart Cuma saat 20:30 da gerçekleşecek Hadi yarışmasında Joker kazanmak için bizi takipte kalın. Hadi joker kodunu nereden temin edeceğinizi açıkladığı an haberimizde bulabilirsiniz.

HADİ İPUCU 5 MART İPUCU SORUSU 20:30

Hadi bu akşam 20:30’da! Ödül fizy katkılarıyla 30.000TL Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor İpucu için hemen fizy’e git, ''Günün Listesi''ndeki 7. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma. Yarışmaya herkesten bir adım önde başla

Hadi 20:30 ipucu sorusunun cevabı: Özgün - Aşık

HADİ İPUCU 4 MART İPUCU SORUSU 20:30

Bilinen ilk cctv sistemi 1942 Nazi Almanyası’nda V-2 roketlerinin fırlatılışlarının izlenmesi amacı ile Siemens tarafından Peenemünde kuruluyor. Sistemin teknolojik dizaynı ve uygulaması Alman mühendis Walter Bruch tarafından koordine ediliyor.

ABD’de ilk ticari CCTV sistemi Vericon adı ile 1949‘da piyasaya sunuluyor. Vericon hakkında fazla bir bilgi bulunmamasına rağmen, reklamlarında “hükümet iznine tabi değildir” ifadesi kullanıldığı biliniyor.

HADİ İPUCU 3 MART İPUCU SORUSU 20:30

Hadi 20:30 ipucu sorusu:

Bugünkü ipucumuz yarış severlere geliyor! Grand Prix yarışları olarak da bilinen tek kişilik açık tekerlekli otomobil yarışları desek?Bu yarışları ne kadar takip ediyorsunuz sevgili hadiciler? 2019 Formula 1 yarışları nerede başlayacak hatırlıyor muyuz?

Hadi 20:30 ipucu sorusunun cevabı: Formula 1 - Avustralya Grand Prix

HADİ İPUCU 1 MART İPUCU SORUSU 20:30

Hadi 20:30 ipucu sorusu: Garanti Bankası Özel Yarışması bu akşam 20.30'da!

Ödül Garanti Bankası'ndan 30.000 TL

Herkes kalp sağlığına ne kadar dikkat ediyor sevgili hadiciler? Bugunkü ipucumuz bir bilim dalından geliyor. Kalp dedik, bilim dalı dedik. Peki siz bize neler söyleyebilirsiniz?

Hadi 12:30 ipucu sorusunun cevabı: Kardiyoloji

HADİ İPUCU 27 ŞUBAT İPUCU SORUSU 12:30

Hadi ipucu sorusu 12:30 ipucu sorusu: "Bir Demet Tiyatro"da Zabıta İrfan'ı kim canlandırıyor? Zabıta İrfan kimdir?

Hadi ipucu cevabı: ENGİN GÜNAYDIN

HADİ İPUCU 26 ŞUBAT İPUCU SORUSU 12:30

Hadi ipucu sorusu 12:30 ipucu sorusu: Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı adlı ünlü tablosu hangi yapının tavanına resmedilmiştir?

Hadi ipucu cevabı: VATİKAN'DA SİSTİN ŞAPELİ

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.