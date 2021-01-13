Kamu Personeli Seçme Sınavı kısaca KPSS sınavlarına her yıl binlerce aday katılıyor. Sınav sonuçlarının öğrenilmesinin ardından yayımlanan kılavuza göre tercihler tamamlanacak. Ardından boş kadrolara göre atamalar yapılıyor. Kılavuzda meslek gruplarının karşısında nitelik kodları bulunmaktadır. Bunlarda biri de 2049 nitelik kodudur. Peki; 2049 nitelik kodu nedir, ne anlama geliyor? 2049 özel şart nedir? 2049 nitelik kodu ile alım yapan kurumlar 2021 hangileri? Detaylar haberimizde...

2049 NİTELİK KODU NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır.

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2049 NİTELİK KODU ÖZEL ŞART

2049 nitelik kodu adayların hangi bölüm ve programdan mezun olmaları gerektiğini ifade etmektedir.

2049 nitelik kodu bulunan kadrolara başvuru yapmak isteyen adaylar “Ortaöğretim Kurumlarının İmam Hatip Alanı ve Dallarından mezun olmak.” Durumundadırlar.

Yani bu kod ortaöğretim mezunlarını ve ortaöğretim mezunları için tahsis edilmiş olan kadroları ilgilendirmektedir ve adaylardan imam hatip alanı ve dallarından mezun olmalarını istemektedir.

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2049 NİTELİK KODU İLE ALIM YAPAN KURUMLAR 2021

2049 nitelik koduna göre 2021 yılında alım yapan kurumları kılavuzdan öğrenebilirsiniz. EKPSS 2021 kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2021

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