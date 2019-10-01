206 polis 100 yeni motosikletle göreve başladı

İSTANBUL Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne yeni alınan 100 motor ile 206 polis göreve başladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yunusların İstanbul polisinin en büyük gücü olduğunu ifade etti.

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne yeni alınan 100 motor ile 206 polis göreve başladı. Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen motosiklet teslim törenine Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, ilçe ve bazı şube müdürleri katıldı. Özel Hareket Polisleri Beşiktaş ve Eminönü vapur iskelelerinin çatısında geniş çaplı güvenlik önlemi aldığı görüldü.

YUNUSLAR POLİSİMİZİN EN BÜYÜK GÜCÜ

Yunus timlerinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Çalışkan, "1993'ten bu yana milletin büyük sevgisi ve teveccühüyle destek verdiğimiz bu birim suç önleme görevleri kapsamında yapmış oldukları devriye faaliyetlerinin yanı sıra meydana gelen olaylara hızla müdahale edebilme noktasında da İstanbul polisinin en büyük gücüdür" dedi. 15 milyon 500 bin kişinin yaşadığı metropolde olaylara müdahalede gecikmenin kabul edilemeyeceğini belirten Çalışkan, huzur ve güvenliği sağlama noktasında hız faktörünün büyük önem taşıdığını söyledi.

GÜNLÜK ORTALAMA 22 BİN İHBARI KARŞILIYORUZ

Çalışkan, günlük ortalama 22 bin ihbarın karşılandığı İstanbul'da bir ekibin olay yerine intikal süresinin ortalama 15-20 dakikadan 6,5 dakikaya düşürüldüğünü belerterek, "Bu başarılarından dolayı tüm personelimizi tebrik ediyorum. Sizlerin üstün gayretleriyle İstanbul şehri belki de hiç olmadığı kadar güvenli bir hale geldi. 2017 yılından bugüne evden hırsızlık olaylarında yüzde 48'lik, iş yerinden hırsızlık olayların yüzde 43'lük, oto hırsızlığından yüzde 53'lük, otodan hırsızlık olaylarından yüzde 52'lik azalma meydana gelmiştir. Bu rakamları yurt dışındaki bazı büyükşehirlerin suç oranlarıyla karşılaştırdığımızda da ortaya çok büyük bir başarının resmi çıkmaktadır. 100 bin kişiye düşen suç oranlarına göre, evden hırsızlık Berlin'de 211, Brüksel'de bin 907, Londra'da 734, Viyana'da 469'ken, İstanbul'da bu oran 119'dur. İş yerinden hırsızlık olaylarında, Berlin'de 244, Brüksel'de 536, Londra'da 255, Viyana'da 130'ken İstanbul'da bu oran 55'tir. Oto hırsızlığı olaylarında Berlin'de 159, Brüksel'de 278, Londra'da 378, Viyana'da 37'yken İstanbul'da bu oran 20'dir. Cinsel suçlarda Berlin'de 117, Brüksel'de 283, Londra'da 251, Viyana'da 86'yken İstanbul'da bu rakam 39'dur. Bu başarının arkasında, gece ya da gündüz fark etmeksizin sokaklarda tam hakimiyet sağlayan ve uygulamaya koydukları projelerle millete güvenlik hizmetlerinin en iyisini veren İstanbul polisidir" diye konuştu.

Çalışkan'ın konuşmasının ardından motorlar çalıştırılarak göreve yeni başlayan 206 yunus polisi motor bindi. Motorlar seri halde görev yapacakları ilçelere doğru hareket etti.

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DHA