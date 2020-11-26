20'lik diş ağrısı nedir, nasıl olur, nereye vurur? 20'lik diş ağrısı kaç gün sürer, nasıl geçer, ne iyi gelir? soruları internet mecrasında çokça bakılmaya devam ediliyor. Biz de bu konuyla ilgili önemli detayları haberimizde derledik. İşte 20'lik diş ağrısıyla ilgili bilinmesi gerekenler...

20'LİK DİŞ AĞRISI NEDİR, NASIL OLUR?

Yirmilik diş genellikle 17-25 yaş arasında çıksa da daha erken ya da daha geç de çıkması muhtemeldir. “Üçüncü azı dişi” olarak tanımlanan bu dört diş, diğer dişler gibi damağı zorlayarak çıkmaya çalışır ve ağrıya sebep olur. Buna rağmen bu dişler genellikle içeride yanlış bir açıyla, hatta yanlara doğru bile gelişerek sıkışmaya neden olur ve ağrıyı önündeki dişe aktarır. American Dental Association, yirmilik dişlerin enfeksiyon ve kist gibi problemleri de beraberinde getirebileceği konusunda uyarmaktadır. Bu yüzden yirmilik dişiniz çıkmaya başladığında dişçinizle konuşmanız oldukça önemlidir.

Çoğu zaman, yirmilik dişlerin çekilmesi iyi bir tercihtir. Ancak, o zamana kadar ağrıyla doğal olarak yüzleşmeniz gerekecektir.

YİRMİ YAŞ DİŞLERİ NASIL ÇIKAR?

Yirmi yaş dişleri, üst ve alt çenede ikişer olarak bulunurlar. Bu dişler ağızda doğru konumlanırsa, hiçbir sıkıntıya yol açmazlar ve ömür boyu kullanılabilirler. Hatta bu dişler, çiğneme fonksiyonuna oldukça katkı sağlarlar.

Fakat yamuk hizalanan ya da gelişimini tamamlayamayarak gömülü olarak konumlanan yirmilik dişler, ciddi diş problemlerine yol açabilmektedir. Yamuk çıkan yirmilik dişler, diğer dişlere zarar verebilirler. Yirmilik dişlerin gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olabilmek için, hekim kontrolü şarttır.

20'LİK DİŞ AĞRISI NEREYE VURUR?

Gömülü 20’lik diş çıkmaya çalışırken üst çenede kulak bölgesi, şakaklar, alt çenede çene altı ve boyuna kadar ağrı hissettirebilir. Lenf bezlerinde de şişlik ve hassasiyet oluşturabilir. Böyle durumlarda hekime başvurmak şarttır. Hekimin verdiği ilaç kullanıldıktan sonra ağrısı geçen dişlerin en kısa sürede çekilmesi gerekir. Devamlı sorun oluşturan ama sorunu antibiyotik ilaçlarla bastırılan yirmilik dişlerin çevresinde kist olup çene kemiğini zayıflatabilir.20’lik dişler kolayca iltihap ve apse yapabilen, çürüyen dişlerdir. Bu yüzden diş hekimlerinin % 99’u 20’lik dişlerin bir an önce çekilmesini önerirler.

20'LİK DİŞ AĞRISI KAÇ GÜN SÜRER?

Yirmilik dişler oldukça hassas bir yapıya sahip olup, hızlı bir şekilde çürümeye maruz kalabilir. Çürümenin meydana gelmesiyle birlikte iltihaplanma da başlar. Rahatsızlık var olduğu andan itibaren problemli dişin çekilmesini tavsiye eden diş hekimleri hastaların rahatsızlıklarıyla ilgili zaman geçirmeden uzman bir diş hekimine başvurması gerektiğinin önemine dikkat çekiyor. Ağrı, dişlerin çeneye gömük bir şekilde çıkmasına bağlı olarak meydana gelebileceği gibi 20'lik dişlerin çürümesi durumunda da kendini gösterebilir. Her iki durumda da hastayı kuvvetli bir şekilde rahatsız eden ağrıların dinmesi için mutlaka gerekli tedavinin uygulanması şarttır. Aksi halde günlerce devam eden ağrılar belirli bir aşamadan sonra ameliyatı zorunlu kılar.

Diş hekimleri, çürüme söz söz konusu olduğunda ilk seçenek olarak dişi tedavi etmeyi tercih eder. Ancak ortada farklı bir rahatsızlık olduğunda bu durumda problemli dişin çekilmesi tavsiye edilir. Bunun sebebi ise rahatsızlık veren yirmilik dişlerin normal diş işlevi görmesinin mümkün olmamasıdır.

20'LİK DİŞ NASIL ÇEKİLİR?

Öncelikle eğer diş etinizde iltihaplı bir bölge varsa diş hekiminiz bu bölgede iltihabın kurutulması için tedavi uygulayacaktır. Bu gibi durumlarda hekiminiz size antibiyotik verebilir. Daha sonra ana tedaviye geçilecektir.

20’lik dişinizin konumuna, büyüklüğüne ve şekline göre çekimi kolay da olabilir zor da. Sadece birkaç dakika sürecek bir diş çekimi olabileceği gibi özellikle gömülü ve yan kalmış 20’lik dişlerde diş hekiminiz bir operasyon ile dişinizi almak isteyebilir.

Diş çevrenizin etrafında herhangi bir acı hissetmemeniz için cerrahi işlem öncesi bölge anestezi edilir, cerrahi müdahale ile diş alınır bölgede kanama durdurulur. Cerrahi işlemlerden sonra birkaç gün sıvı ile beslenmek gerekebilir ancak eğer 20’lik dişiniz kolayca bir operasyon gerektirmeden alındıysa böyle bir ihtiyacınız olmayabilir.

Doktorunuz dişinizin durumu ile ilgili sizi muayene edecektir ve bir röntgen ile uygulayacağı tedaviye karar verecektir.

20 yaş dişi çekiminden korkulmaması gerekir. Tedavi sonrası doktorunuzun önerdiği süre boyunca diş fırçalamaktan çekinilmeli, bu dişinizin olduğu taraf ile yemek yenilmemelidir. Sigara ya da alkol kullanılmamalıdır. Bazı cerrahi müdahalelerden sonra diş hekiminiz sizden ilaç kullanmanızı da isteyebilir.

20'LİK DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

20'lik diş çıkmaya çalışırken diğer dişlere baskı uygulayarak iltihaplı diş ağrısına sebep olabilir. Gömülü dişin gelişme aşamasında kulak bölgesinde, şakaklarda, alt çenede ağrı oluşabilir. Bazı durumlarda söz konusu bölgelerde yer alan lenf bezlerinde şişlik ve hassasiyet oluşması da doğaldır. Lenf bezlerinde bir problem olduğuna yönelik bir belirti ile karşılaşılması halinde mutlaka bir uzman hekime başvurulması gerekir. Uzman hekim, durumun ciddiyetine göre antibiyotik ya da ağrı kesici reçete edilebilir. Hekim tarafından uygun görülen süre boyunca ilaçların belirtilen şekilde kullanılması halinde ağrı kontrol altına alınacaktır. Fakat bazı durumlarda ise söz konusu dişin çekilmesi gerekebilir.

20'LİK DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

20'lik dişler, gelişim esnasında ağrı dolu bir süreci doğurabilir. Bu durumda yapılması en doğru hareket, bir hekim görüşü almaktır. Hekim görüşü ve önerisi ile birlikte başlanacak tedavi öncesi geçici bir rahatlama sağlayacak yöntemler mevcuttur. İşte evde 20'lik diş ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel yöntemler…

ILIK TUZLU SU

Bir bardak ılık suyun ile bir çorba kaşığı kadar tuzu karıştırın. Birkaç saatte bir ağzınızı bu suyla çalkayabilirsiniz.

BUZ KOMPRES

Diş ağrısı ile birlikte ilgili bölgede dışarıdan fark edilebilecek bir şişlik söz konusu ise bu durumda buz kompres yapabilirsiniz.

KARANFİL YAĞI

Bir miktar karanfil yağını, bir parça pamuğun üzerine koyun. Bu pamuğu ağrının şiddeti azalana kadar ilgili dişin üzerine ve etrafına koyun.

SOĞAN

Soğan, 20'lik diş ağrısına evde çözüm önerilerinden bir tanesidir.

Bir parça soğanı kesin ağrının olduğu bölgede çiğneyin. Soğanın suyu bu şekilde ağrının olduğu bölgeye nüfuz edecektir. Eğer soğanı çiğneyemeyecek kadar ağrınız varsa soğan parçasını dişinizin üzerinde tutabilirsiniz.

SALATALIK

Salatalığı ince bir şekilde dilimleyip buzdolabına koyun. Ağrınız olduğunda soğuk salatalık dilimlerini dişinizin üstüne koyabilirsiniz.

ÇAY POŞETİ

Bir adet poşet çayı bir fincan sıcak suyun içerisine koyun. Ardından fincanı buzdolabında soğumaya bırakın. Soğuyan poşet çayı doğrudan ağrıyan bölgenin üzerine uygulayabilirsiniz.

NANE

Taze nane yapraklarını en az 20 dakika boyunca ağrıyan bölgenin üzerine uygulayın. Farklı bir yöntem için birkaç damla nane özünü pamuklu bir çubuğun üzerine damlatıp dişinizin üzerine uygulamaya yapabilirsiniz.

VANİLYA ÖZÜ

Birkaç damla vanilya özünü bir pamuk yardımıyla ağrıyan dişinizin üzerine uygulayarak ağrıyı hafifletebilirsiniz.

GUAVA YAPRAĞI

Birkaç adet guava yaprağını 5 dakika boyun sıcak suyun içerisinde kaynatın. Ardından soğumaya bırakıp soğuduktan sonra gargara yapabilirsiniz.

KABARTMA TOZU

Küçük bir kabın içerisine bir miktar diş macunu ile kabartma tozunu ilave edin. Elde ettiğiniz karışımı dişinizin üzerine yapıştırıp birkaç dakika bekledikten sonra ağzını suyla temizleyin.

SUMAK SUYU