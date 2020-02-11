20’nci Devlet Türk Sanatları Yarışmasının ikinci etabı başlıyor

Türk sanatlarını desteklemek, gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak, bu alanda eser verecek yeni yetenekleri keşfetmek ve gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik etmek üzere ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen 20'nci Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın ikinci etabı başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek yarışmanın yeni etabındaki geleneksel el sanatları kategorileri "Çini', "Ebru', "Kalemişi" ve "Katı" olacak.

Yarışmanın her bir dalında, başarı ödülü olarak ayrı ayrı üç adet 20 bin lira ve başarı belgesi; mansiyon ödülü olarak yine ayrı ayrı üç adet 5 bin lira ve mansiyon belgesi takdim edilecek. Sergilemeye layık görülen her bir eser ise bin lira ve katılım belgesiyle ödüllendirilecek.

Yarışmanın başvuruları çevrimiçi olarak https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adresi üzerindeki başvuru sisteminden 20 Nisan ile 15 Mayıs tarihleri arasında kabul edilecek.

E-devlet sistemine yönlendirilecek olan adayların başvuruda bulunabilmesi için e-devlet şifresi gerekecek. Katılımcılar, yarışmaya başvurularının resmen tamamlanması için de başvuru eserlerini 27 Nisan ile 15 Mayıs tarihleri arasında toplama merkezine elden teslim edecekler.

20'nci Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın ikinci bölümüne ilişkin detaylar ise ilerleyen günlerde https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ adresi üzerinden duyurulacak.

Kaynak: İHA