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  3. 20 Nisan 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

20 Nisan 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

20 Nisan 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Nisan 2021 Salı maç programı başlığı hafta içi oynanan maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

20 Nisan 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda Süper Lig'de ve diğer liglerde oynanacak olan maçlarla heyecan kaldığı yerden devam  ediyor. Peki 20 Nisan 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

20 NİSAN 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Nisan 2021 Salı gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

13:00

Gangwon - Gwangju
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:30

Pohang - Suwon City
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

16:00

Kayserispor - Gençlerbirliği
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00

Fatih Karagümrük - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

16:00

Ç.Rizespor - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3

16:00

NK Celje - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00

Ceske Budejovice - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

16:00

Banik Ostrava - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:20

Al Wahda - Al Rayyan
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

18:00

Al Quwa Al Jawiya - Tractor Sazi
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82

18:00

Sibenik - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00

Jablonec - Karvina
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

18:15

Maribor - Domzale
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00

Hatayspor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

19:00

Sivasspor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:00

Warta - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00

Pogon Szczecin - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:30

TSV Hartberg - St.Polten
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

19:30

Altach - Admira
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

19:30

Wurzburger Kickers - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

19:30

Greuther Fürth - Braunschweig
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

19:30

Erzgebirge Aue - Nurnberg
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

19:30

Köln - Leipzig
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

19:45

GFA Rumilly Vallieres - Toulouse
Fransa Kupası Çeyrek Final
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

19:50

Persepolis - FC Goa
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Smart Spor HD

20:00

Helsingborg - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00

Norwich City - Watford
İngiltere Championship
Bein Sports Max 1 Bilyoner TV

20:00

Duisburg - Kaiserslautern
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube

20:05

Slaven Belupo - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

21:00

Pau - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00

Inverness - Dundee FC
İskoçya Championship
Bilyoner TV

21:00

Paris FC - Clermont
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00

Nancy - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00

Guingamp - Chambly
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00

Grenoble - Sochaux
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

21:00

Chateauroux - Rodez
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00

Caen - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00

Amiens - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00

Al Sadd - Al Wehdat
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82 

21:00

Niort - Troyes
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

21:05

Morton - Hearts
İskoçya Championship
Bilyoner TV

21:30

Lech Poznan - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:30

Slask Wroclaw - Podbeskidzie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:30

Austria Vienna - SV Ried
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

21:30

Bayern Münih - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:30

Arminia Bielefeld - Schalke 04
Almanya Bundesliga
Yayın Yok

21:30

E.Frankfurt - Augsburg
Almanya Bundesliga
S Sport Plus, Bilyoner TV

21:45

Verona - Fiorentina
İtalya Serie A
Bein Sports Max 2 ,CBC Sport, Bilyoner TV

22:00

Canet Roussillon - Montpellier
Fransa Kupası Çeyrek Final
Bein Sports Max, 1 Bilyoner TV

22:00

Paços Ferreira - Farense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

22:00

Chelsea - Brighton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport ,Idman TV

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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