20 Nisan 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
20 Nisan 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Nisan 2021 Salı maç programı başlığı hafta içi oynanan maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda Süper Lig'de ve diğer liglerde oynanacak olan maçlarla heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Peki 20 Nisan 2021 Salı Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
20 NİSAN 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
20 Nisan 2021 Salı gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
13:00
Gangwon - Gwangju
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Pohang - Suwon City
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
16:00
Kayserispor - Gençlerbirliği
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Fatih Karagümrük - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Ç.Rizespor - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3
16:00
NK Celje - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Ceske Budejovice - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
16:00
Banik Ostrava - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:20
Al Wahda - Al Rayyan
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
18:00
Al Quwa Al Jawiya - Tractor Sazi
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82
18:00
Sibenik - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Jablonec - Karvina
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:15
Maribor - Domzale
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Hatayspor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
19:00
Sivasspor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Warta - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Pogon Szczecin - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:30
TSV Hartberg - St.Polten
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:30
Altach - Admira
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:30
Wurzburger Kickers - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
19:30
Greuther Fürth - Braunschweig
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
19:30
Erzgebirge Aue - Nurnberg
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
19:30
Köln - Leipzig
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
19:45
GFA Rumilly Vallieres - Toulouse
Fransa Kupası Çeyrek Final
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
19:50
Persepolis - FC Goa
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Smart Spor HD
20:00
Helsingborg - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Norwich City - Watford
İngiltere Championship
Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
20:00
Duisburg - Kaiserslautern
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube
20:05
Slaven Belupo - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Pau - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Inverness - Dundee FC
İskoçya Championship
Bilyoner TV
21:00
Paris FC - Clermont
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Nancy - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Guingamp - Chambly
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Grenoble - Sochaux
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
21:00
Chateauroux - Rodez
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Caen - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Amiens - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Al Sadd - Al Wehdat
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82
21:00
Niort - Troyes
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
21:05
Morton - Hearts
İskoçya Championship
Bilyoner TV
21:30
Lech Poznan - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:30
Slask Wroclaw - Podbeskidzie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:30
Austria Vienna - SV Ried
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
21:30
Bayern Münih - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
21:30
Arminia Bielefeld - Schalke 04
Almanya Bundesliga
Yayın Yok
21:30
E.Frankfurt - Augsburg
Almanya Bundesliga
S Sport Plus, Bilyoner TV
21:45
Verona - Fiorentina
İtalya Serie A
Bein Sports Max 2 ,CBC Sport, Bilyoner TV
22:00
Canet Roussillon - Montpellier
Fransa Kupası Çeyrek Final
Bein Sports Max, 1 Bilyoner TV
22:00
Paços Ferreira - Farense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:00
Chelsea - Brighton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport ,Idman TV