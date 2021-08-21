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21 Ağustos 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | İlgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

ATV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merakla araştırılıyor. Güne Baş Belası dizisi ile başlayan ATV hemen ardından İkimizin Sırrı dizisinin 2. bölümünü yayınlıyor. Akşam ise bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarındaki yerini alıyor. İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

21 Ağustos 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | İlgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 08.00'da Baş Belası ekranlarda olurken hemen ardından Baş Belası dizisi yayınlanıyor. Akşam ise Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster izleyici karşısına çıkıyor. İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kalp Yarası

11.30 İkimizin Sırrı

13:20 Baş Belası

16.10 Yabancı Sinema: Ralph ve İnternet

16.20 Şans Kapıyı Çalınca

18.40 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

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