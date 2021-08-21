21 Ağustos 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | İlgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV'de ATV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merakla araştırılıyor. Güne Baş Belası dizisi ile başlayan ATV hemen ardından İkimizin Sırrı dizisinin 2. bölümünü yayınlıyor. Akşam ise bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarındaki yerini alıyor. İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

Ekranların sevilen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 08.00'da Baş Belası ekranlarda olurken hemen ardından Baş Belası dizisi yayınlanıyor. Akşam ise Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster izleyici karşısına çıkıyor. İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi ATV yayın akışı... 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 08.00 Kalp Yarası 11.30 İkimizin Sırrı 13:20 Baş Belası 16.10 Yabancı Sinema: Ralph ve İnternet 16.20 Şans Kapıyı Çalınca 18.40 ATV Ana Haber 20.00 Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İsteratvbaş belasıyayın akışıBugünCumartesi