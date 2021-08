Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 21 Ağustos 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

21 Ağustos 2021 Cumartei gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



11:00

Yıldırım Bld. - Görme Engelliler Derneği

Görme Engelliler Futbol Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız



12:00

Incheon - Gangwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



12:00

Vissel Kobe - Kashima Antlers

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Yokohama Marinos - Vegalta Sendai

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Kofu - Chiba

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Tochigi - Verdy

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:30

Tampines - Young Lions

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Tanjong Pagar - Hougang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Balestier Khalsa - Tampines

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Hougang - Geylang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



13:00

Seongnam - Jeonbuk

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:00

Cerezo Osaka - Yokohama FC

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Gamba Osaka - Tokyo

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Hiroshima - Kawasaki Frontale

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Kashiwa Reysol - Sagan Tosu

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Oita - Sapporo

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Shonan Bellmar - Shimizu S Pulse

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Tokushima - Urawa

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Ansan Greeners - Asan

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



13:00

Kanazawa - Iwata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Okayama - Omiya Ardija

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



14:00

Suwon - Jeju United

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



14:00

Helsingor - Lyngby

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



14:00

Daejeon Citizen - Gyeongnam

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



14:30

Liverpool - Burnley

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



14:30

Karlsruhe - Werder Bremen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



14:30

Paderborn - St.Pauli

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



14:30

Jahn Regensburg - Schalke 04

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



14:30

QPR - Barnsley

İngiltere Championship

Bein Sports Max 1Bilyoner TV



14:30

F.Amager - Koge

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Inter Turku - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



15:00

Dziugas Telsiai - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



16:00

Samgurali - Samtredia

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



16:00

Malmö - Degerfors

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Varnamo - Landskrona

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

JDA Dijon - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4Bilyoner TV



16:00

Neftekhimik - Tom Tomsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Kalju - Narva

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



16:00

Arsenal Tula - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



16:00

CSKA Moskova - Akhmat Grozny

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



16:00

Smorgon - Rukh Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



16:00

Pogon Szczecin - Stal Mielec

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



16:30

Bochum - Mainz

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



16:30

E.Frankfurt - Augsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 1Tivibu Spor 4Bilyoner TV



16:30

Freiburg - B.Dortmund

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



16:30

Greuther Fürth - Arminia Bielefeld

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:30

Hertha Berlin - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3,Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



17:00

Aston Villa - Newcastle

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Crystal Palace - Brentford

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Leeds United - Everton

İngiltere Premier Lig

A Spor, S Sport Plus



17:00

Manchester City - Norwich City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



17:00

KTP - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

Sheffield Utd - Huddersfield

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:00

KPV - PK 35

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Celtic - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Livingston - Motherwell

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Kamaz - Baltika

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

17:00

M.Lipetsk - Krasnodar 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Orenburg - Akron Togliatti

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Veles Moskova - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Keflavik - Hafnarfjordur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



17:00

Banga - Riteriai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



17:00

Mlada Boleslav - Teplice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Pardubice - Bohemians 1905

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Fastav Zlin - Sigma Olomouc

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Qabala - Keşla

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



17:15

Seraing - Cercle Brugge

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:30

VVV Venlo - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



18:00

Lugo - Real Sociedad

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



18:00

Alaves - Mallorca

İspanya La Liga

D Smart Youtube, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



18:00

Monaco - Lens

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4Bilyoner TV



18:00

Klubi 04 - Ekenas

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Brage - Vasteraas

İsveç Superettan

Bilyoner TV



18:00

Radomlje - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Fakel Voronej - Volgograd

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Olimp Dolgoprudny - Kuban

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Volgar Astrakhan - Torpedo Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Ufa - Zenit

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

Ural - Dinamo Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

Slavia Mozyr - Shakhtyor Soligorsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:00

Salzburg - A.Klagenfurt

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

WSG Tirol - Altach

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Wolfsberger - Admira

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Radomlje - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Craiova - Gaz Metan

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:30

Cracovia Krakow - Jagiellonia

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



18:30

Santiago Wanderers - Deportes La Serena

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



19:00

Saburtalo Tiflis - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



19:00

Odense - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Pordenone - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV



19:00

Stabaek - Mjondalen

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

FC Zurich - Grasshoppers

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Michalovce - Mikulas

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Ruzomberok - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sumqayıt - Sabah Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



19:15

Kasımpaşa - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



19:15

Ç.Rizespor - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:15

Eyüpspor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



19:15

Breidablik - Akureyri

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



19:30

B.Leverkusen - Monchengladbach

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



19:30

Brighton - Watford

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



19:30

Inter - Genoa

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



19:30

Verona - Sassuolo

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



19:30

Leuven - KAS Eupen

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:45

Heerenveen - RKC Waalwijk

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



19:55

ND Gorica - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Gil Vicente - Benfica

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV



20:00

Amiens - Sochaux

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Caen - Nancy

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Dunkerque HB - Nimes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Grenoble - Quevilly Rouen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Le Havre - Niort

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Pau - Bastia

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Valenciennes - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Samara - Sochi

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



20:00

Gomel - Dinamo Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



20:00

Sparta Prag - Hradec Kralove

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:30

Tenerife - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:30

Espanyol - Villarreal

İspanya La Liga

Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV



20:30

Granada - Valencia

İspanya La Liga

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV



21:00

PSV - Cambuur

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Sparta Rotterdam - Heracles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



21:00

Gornik Leczna - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:00

Stromsgodset - Brann

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:00

Nublense - Palestino

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



21:15

Koper - Maribor

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Hansa Rostock - Dynamo Dresden

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



21:30

Arges - Cluj

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:30

Cittadella - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:30

St.Gallen - Sion

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



21:45

Alanyaspor - Altay

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



21:45

Gaziantep FK - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



21:45

Altınordu - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT AvazBein Sports Max 2



21:45

Adanaspor - Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



21:45

Empoli - Lazio

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



21:45

Torino - Atalanta

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



21:45

St.Truiden - Kortrijk

Belçika Pro League

Bilyoner TV



21:45

Sligo Rovers - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:45

Mouscron - Lommel

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



22:00

St. Etienne - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



22:00

Groningen - Utrecht

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



22:00

Dinamo Zagreb - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



22:00

San Jose - Always Ready

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:30

Minnesota United - Kansas City

MLS

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



22:30

Sporting Lisbon - Belenenses

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



23:00

Alcorcon - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:00

Athletic Bilbao - Barcelona

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



23:00

Atletico GO - Chapecoense

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



23:30

Carlos Mannucci - Melgar

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



23:30

Colo Colo - Antofagasta

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV