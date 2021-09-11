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21 Ağustos 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle Show TV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında olan Show TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Yeni Gelin dizisi ile başlayan kanalda akşam şahane skeçleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Güldür Güldür Show'un tekrar bölümleri yayınlanıyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...

21 Ağustos 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle Show TV'de

Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? sorusunun yanıtını arayanlar için 11 Eylül 2021 Cumartesi Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 10.00'da Cumartesi Sürprizi ekrana gelirken hemen ardından Bir Şansım Olsa yayınlanıyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor...

11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin 

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Japon İşi

16.30 İyi Aile Çocuğu

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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