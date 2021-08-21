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21 Ağustos 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Star Market Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Bir dönemin ilgiyle izlenen dizilerinden Medcezir'i yayınlayarak güne başlayan kanalda akşam Star Market izleyici karşısına çıkıyor. İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

21 Ağustos 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Star Market Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? 08.30'da Çizgi Film Kuşağı ekrana gelirken hemen ardından Kaçak Gelinler ve Bir Demet Tiyatro yayınlanıyor. Akşam ise Ufuk Özkan'ın sunumuyla Star Market programın izleyici karşısına çıkıyor. İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

08.15 Çizgi Film Kuşağı

08.45 Kaçak Gelin 

11.45 Bir Demet Tiyatro

13:45 Erkenci Kuş

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 Star Market

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