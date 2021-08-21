21 Ağustos 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Star Market Star TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Bir dönemin ilgiyle izlenen dizilerinden Medcezir'i yayınlayarak güne başlayan kanalda akşam Star Market izleyici karşısına çıkıyor. İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
Star TV'de bugün ne var? 08.30'da Çizgi Film Kuşağı ekrana gelirken hemen ardından Kaçak Gelinler ve Bir Demet Tiyatro yayınlanıyor. Akşam ise Ufuk Özkan'ın sunumuyla Star Market programın izleyici karşısına çıkıyor. İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
08.15 Çizgi Film Kuşağı
08.45 Kaçak Gelin
11.45 Bir Demet Tiyatro
13:45 Erkenci Kuş
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Star Market