21 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park TRT 2 'de
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Tarihin Ruhu'nu ekrana veren kanal hemen ardından Hayat Sanat'ı yayınlıyor. Akşam ise Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı..
Gün içinde yayınladığı program ve filmlerle oldukça ilgi çeken kanal TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde21 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Bizim Resmimiz ekranlarda olurken saat 09:30'te Yabancı Sinema: Eve Yolculuk izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park TRT 2 ekranlarında oluyor..
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 İhmal Edilebilir Nasihatler
06:00 Tarihin Ruhu
06:30 Hayat Sanat
07:00 Bizim Resmimiz
07:30 Sinema Dünyası
08:00 Anjelika Akbar İle Sesler
08:30 Sinema +
09:15 Geri Dönüşen Sanat
09:30 Yabancı Sinema: Eve Yolculuk (Homeward)
11:15 Aramızda Müzik Var
12:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
12:30 Anadolu Arkeolojisi
13:00 Hayat Sanat - Kolaj
13:30 Yo-Yo Ma & Manfred Honeck in Baden-Baden
15:15 Fotoğraflar
15:30 Tarihin Ruhu
16:00 Karalama Defteri
16:30 İzler Suretler
16:50 Türkiye Atlası
17:00 Belgesel: Para
17:30 Sarayın Lezzetleri
18:00 Kelimeler ve Şeyler
19:00 Evliya Çelebi
19:30 Renkler
19:45 Kısa Bir Ara
20:00 Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sineman: Sessizliğin Müziği (The Music Of Silence)
23:30 Film Arkası
00:00 Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park