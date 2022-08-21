21 Ağustos 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 21.08.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Şans Topu'nda haftanın son çekilişinde talihlilerini bekliyor. Büyük ikramiye kazanmak için 5 şanslı rakamı tutturmanızın yanı sıra joker sayısı ile de ödül elde edebiliyorsunuz. 21 Ağustos 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları bu kapsamda merakla araştırılıyor. Büyük ödülün kime çıkacağı çekiliş sonuna göre netlik kazanacak. İşte 21.08.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı...

21 AĞUSTOS 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 21.08.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

21 Ağustos 2022 Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

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17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 17.08.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

17 Ağustos 2022 Çarşamba Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

21- 18- 5- 4- 17 Joker: 9

14 AĞUSTOS 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14.08.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

14 Ağustos 2022 Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

24- 9- 28- 16- 26 Joker:4

10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 10.08.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

10 Ağustos 2022 Çarşamba Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

5-13-15-20-34 Joker:12