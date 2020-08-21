21 Ağustos Cuma Hutbesinin konusu belli oldu| Mümin: Hakkın Temsilcisi, Hakikatin Davetçisi

Her hafta müslümanlar için değerli bilgi ve öğütler içeren Cuma hutbesinin bu haftaki konusu ''Mümin: Hakkın Temsilcisi, Hakikatin Davetçisi'' oldu. Her cuma günü ibadet öncesi camilerde cemaate okunan Cuma Hutbesinin yeni konusuna ilişkin detaylar haberimizde. Hayırlı Cumalar...

MÜMİN: HAKKIN TEMSİLCİSİ, HAKİKATİN DAVETÇİSİ

Muhterem Müminler!

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle

buyurur: “Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve

uyar! Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile

getir.”1 Mekke’de İslâm’ın ilk günlerinde inen

bu ayetler, Peygamber Efendimizi toparlanıp

kalkmaya, sorumluluk almaya ve tevhid dinini

insanlara anlatmaya çağırmaktadır.

Peygamberimizin şerefle taşıdığı ve ümmetine

miras bıraktığı bu mukaddes görevin adı

tebliğdir.

Aziz Müslümanlar!

Cenâb-ı Hak, “Sizden, hayra çağıran,

iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir

topluluk bulunsun.”2

buyurarak, zamanı ve

zemini aşan bir bilinçle tebliğ görevini

sürdürmemizi ister. O halde, yılmadan,

yorulmadan insanları doğruya ve doğruluğa

davet etmeliyiz.

Cenâb-ı Hak, “Rabbinin yoluna hikmetle,

güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel

yöntemle mücadele et.”3

buyurarak, tebliğin

sağduyu ve hassasiyet gerektirdiğini bildirir. O

halde, hakikate çağırırken güzel bir üslûpta,

sabırlı ve nezaketli bir tutumda kararlı olmalıyız.

Kıymetli Müminler!

Her birimiz, tebliğ kadar temsil ile de

görevliyiz. Anlattığı yüce değerleri yaşamak,

İslâm’ın sınırlarına önce kendi hayatında riayet

etmek, sözü ile özü bir olmak her müminin

sorumluluğudur. Bu konuda Rabbimizin ikazı gayet

açıktır: “Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız

şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri

söylemeniz Allah katında çok çirkin bir

davranıştır.”4

Aziz Kardeşlerim!

Rabbimiz buyuruyor ki, “Allah’a çağıran,

salih amel işleyen ve ‘Kuşkusuz ben

Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü

kim olabilir?”5

Böyle bir övgüye mazhar olmak için, din-i

mübin-i İslâm’ın sarsılmaz hakikatlerini anlatmaya

ve hakkıyla yaşamaya gayret edelim.

“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz,

nefret ettirmeyiniz.”6

buyuran Resûl-i Zîşan

Efendimizin tebliğ metodunu örnek alalım. İyi

niyetle iyiliği inşa etmeye çalışırken, farkında

olmadan yıkıp dökmemek için davet ve irşatta

bilinçli davranalım.

Kıymetli Müminler!

Hutbemin sonunda, dün itibariyle girdiğimiz

hicri 1442. yılın aziz milletimize ve tüm insanlığa

sağlık, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden

niyaz ediyorum. Ayrıca bilinçli olmamızı gerektiren

önemli bir hususa daha işaret etmek istiyorum.

Yaşadığımız salgın hastalıktan hem kendimizi hem

de çevremizi korumak için mümine yaraşır bir

duruş sergileyelim. Tedbirlere uyma konusunda

özen ve ciddiyetimizle örnek olalım. İhmalkârlığa

şahit olduğumuzda güzellikle uyaralım. Hep birlikte

yenebileceğimiz bu hastalık aramızda kol gezerken

umursamaz davranmanın, Allah katında vebal,

toplum içinde de kul hakkı olduğunu unutmayalım.