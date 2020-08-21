21 Ağustos Cuma Hutbesinin konusu belli oldu| Mümin: Hakkın Temsilcisi, Hakikatin Davetçisi
Diyanet İşleri Başkanlığı 21 Ağustos 2020 tarihli Cuma Hutbesini yayımlandı. Cuma Hutbesinin bu haftaki konusu da belli oldu. İşte 81 ildeki camilere gönderilen Cuma Hutbesinin bu haftaki konusu...
Her hafta müslümanlar için değerli bilgi ve öğütler içeren Cuma hutbesinin bu haftaki konusu ''Mümin: Hakkın Temsilcisi, Hakikatin Davetçisi'' oldu. Her cuma günü ibadet öncesi camilerde cemaate okunan Cuma Hutbesinin yeni konusuna ilişkin detaylar haberimizde. Hayırlı Cumalar...
MÜMİN: HAKKIN TEMSİLCİSİ, HAKİKATİN DAVETÇİSİ
Muhterem Müminler!
Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle
buyurur: “Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve
uyar! Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile
getir.”1 Mekke’de İslâm’ın ilk günlerinde inen
bu ayetler, Peygamber Efendimizi toparlanıp
kalkmaya, sorumluluk almaya ve tevhid dinini
insanlara anlatmaya çağırmaktadır.
Peygamberimizin şerefle taşıdığı ve ümmetine
miras bıraktığı bu mukaddes görevin adı
tebliğdir.
Aziz Müslümanlar!
Cenâb-ı Hak, “Sizden, hayra çağıran,
iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir
topluluk bulunsun.”2
buyurarak, zamanı ve
zemini aşan bir bilinçle tebliğ görevini
sürdürmemizi ister. O halde, yılmadan,
yorulmadan insanları doğruya ve doğruluğa
davet etmeliyiz.
Cenâb-ı Hak, “Rabbinin yoluna hikmetle,
güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel
yöntemle mücadele et.”3
buyurarak, tebliğin
sağduyu ve hassasiyet gerektirdiğini bildirir. O
halde, hakikate çağırırken güzel bir üslûpta,
sabırlı ve nezaketli bir tutumda kararlı olmalıyız.
Kıymetli Müminler!
Her birimiz, tebliğ kadar temsil ile de
görevliyiz. Anlattığı yüce değerleri yaşamak,
İslâm’ın sınırlarına önce kendi hayatında riayet
etmek, sözü ile özü bir olmak her müminin
sorumluluğudur. Bu konuda Rabbimizin ikazı gayet
açıktır: “Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız
şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri
söylemeniz Allah katında çok çirkin bir
davranıştır.”4
Aziz Kardeşlerim!
Rabbimiz buyuruyor ki, “Allah’a çağıran,
salih amel işleyen ve ‘Kuşkusuz ben
Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü
kim olabilir?”5
Böyle bir övgüye mazhar olmak için, din-i
mübin-i İslâm’ın sarsılmaz hakikatlerini anlatmaya
ve hakkıyla yaşamaya gayret edelim.
“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz,
nefret ettirmeyiniz.”6
buyuran Resûl-i Zîşan
Efendimizin tebliğ metodunu örnek alalım. İyi
niyetle iyiliği inşa etmeye çalışırken, farkında
olmadan yıkıp dökmemek için davet ve irşatta
bilinçli davranalım.
Kıymetli Müminler!
Hutbemin sonunda, dün itibariyle girdiğimiz
hicri 1442. yılın aziz milletimize ve tüm insanlığa
sağlık, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden
niyaz ediyorum. Ayrıca bilinçli olmamızı gerektiren
önemli bir hususa daha işaret etmek istiyorum.
Yaşadığımız salgın hastalıktan hem kendimizi hem
de çevremizi korumak için mümine yaraşır bir
duruş sergileyelim. Tedbirlere uyma konusunda
özen ve ciddiyetimizle örnek olalım. İhmalkârlığa
şahit olduğumuzda güzellikle uyaralım. Hep birlikte
yenebileceğimiz bu hastalık aramızda kol gezerken
umursamaz davranmanın, Allah katında vebal,
toplum içinde de kul hakkı olduğunu unutmayalım.