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21 Ağustos günün spor manşetleri

21 Ağustos spor gazeteleri sayfalarında, Galatasaray'ın James Rodriguez transferi ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in istifası bulunuyor. İşte günün spor manşetleri...

21 Ağustos günün spor manşetleri 1114