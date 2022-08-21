21 Ağustos Pazar hava durumu: Meteoroloji o illeri tek tek saydı! Planlarınız suya düşebilir, yağmur geliyor!

Vatandaşlar, haftanın son tatili pazar günlerini değerlendirmek üzere planlar yapmaya başladı. Hava durumuna göre plan yapacak olanlar, meteorolojinin günlük olarak yayınladığı hava durumu raporunu araştırıyor. Peki 21 Apustos Pazar günü hava durumu nasıl? İşte il, il detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Pazar günlerini dolu dolu ve keyifli bir şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar, haftanın son tatil günü için ailesi, arkadaşları ve sevdikleriyle planlar yapmaya başladı. Pazartesi sendromu erkenden başlamasın diye gününü güzel geçirmek isteyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük olarak yayınladığı hava durumu raporunu internetten araştırıyor. Peki 21 Ağustos Pazar günü, yani bugün hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

21 Ağustos Pazar hava durumu: Meteoroloji o illeri tek tek saydı! Planlarınız suya düşebilir, yağmur geliyor!

21 AĞUSTOS PAZAR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük yaptığı hava durumu tahmin raporuna göre 21 Ağustos Pazar gününün hava durumu değerlendirmesi şöyle:

Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Konya, Sivas, Kayseri’nin doğusu, Hatay kıyıları ile Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli kıyılarının yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu, kıyıları çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 37°C
Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar Mevkii ile Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

21 Ağustos Pazar hava durumu: Meteoroloji o illeri tek tek saydı! Planlarınız suya düşebilir, yağmur geliyor!

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, zamanla güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Konya ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 35°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C
Parçalı bulutlu

21 Ağustos Pazar hava durumu: Meteoroloji o illeri tek tek saydı! Planlarınız suya düşebilir, yağmur geliyor!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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