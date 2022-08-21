21 Ağustos Pazar hava durumu: Meteoroloji o illeri tek tek saydı! Planlarınız suya düşebilir, yağmur geliyor!

Pazar günlerini dolu dolu ve keyifli bir şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar, haftanın son tatil günü için ailesi, arkadaşları ve sevdikleriyle planlar yapmaya başladı. Pazartesi sendromu erkenden başlamasın diye gününü güzel geçirmek isteyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük olarak yayınladığı hava durumu raporunu internetten araştırıyor. Peki 21 Ağustos Pazar günü, yani bugün hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
21 AĞUSTOS PAZAR HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük yaptığı hava durumu tahmin raporuna göre 21 Ağustos Pazar gününün hava durumu değerlendirmesi şöyle:
Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Konya, Sivas, Kayseri’nin doğusu, Hatay kıyıları ile Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli kıyılarının yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu, kıyıları çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 37°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar Mevkii ile Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, zamanla güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Konya ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 35°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık