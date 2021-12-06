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  3. 21 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

21 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

21 Aralık 2021 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 21 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

21 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

21 ARALIK 2021 SALI GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Aralık 2021 Salı gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. 


17:00
Antalyaspor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

17:00
M.Başakşehir - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00
Adana Demirspor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00
Altay - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30
Udinese - Salernitana

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:00
Villarreal - Alaves

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV

22:45
Genoa - Atalanta

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45
Juventus - Cagliari

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:45
Ajaccio - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:45
Auxerre - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

22:45
Guingamp - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:45
Nancy - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:45
Nimes - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

22:45
Niort - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:45
Paris FC - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:45
Quevilly Rouen - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:45
Rodez - Bastia

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:45
Sochaux - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:45
Arsenal - Sunderland

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 3

23:30
Sevilla - Barcelona

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
 

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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