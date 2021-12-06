21 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
21 Aralık 2021 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 21 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
21 ARALIK 2021 SALI GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
21 Aralık 2021 Salı gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
17:00
Antalyaspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
17:00
M.Başakşehir - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Adana Demirspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Altay - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Udinese - Salernitana
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:00
Villarreal - Alaves
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV
22:45
Genoa - Atalanta
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:45
Juventus - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:45
Ajaccio - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:45
Auxerre - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
22:45
Guingamp - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:45
Nancy - JDA Dijon
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:45
Nimes - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV
22:45
Niort - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:45
Paris FC - Amiens
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:45
Quevilly Rouen - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:45
Rodez - Bastia
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:45
Sochaux - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:45
Arsenal - Sunderland
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 3
23:30
Sevilla - Barcelona
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV