Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

21 ARALIK 2021 SALI GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Aralık 2021 Salı gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



17:00

Antalyaspor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



17:00

M.Başakşehir - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

Adana Demirspor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



20:00

Altay - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:30

Udinese - Salernitana

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



21:00

Villarreal - Alaves

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV



22:45

Genoa - Atalanta

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV



22:45

Juventus - Cagliari

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



22:45

Ajaccio - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV



22:45

Auxerre - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



22:45

Guingamp - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



22:45

Nancy - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



22:45

Nimes - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV



22:45

Niort - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



22:45

Paris FC - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



22:45

Quevilly Rouen - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



22:45

Rodez - Bastia

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



22:45

Sochaux - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



22:45

Arsenal - Sunderland

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 3



23:30

Sevilla - Barcelona

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

