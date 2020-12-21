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  3. 21 Aralık hava durumu | Bugün hava durumu nasıl?

21 Aralık hava durumu | Bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji'den gelen son değerlendirmelere göre yurdun Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında sağanak yağmurlar beklenirken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde karla karışık yağış olacağı tahmin ediliyor. HAcva sıcaklıklarının ise ülkemizde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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21 Aralık 2020 Pazartesi 08:33
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