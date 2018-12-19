21 Aralık Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 21 Aralık 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,21 Aralık günün önemi nedir, 21 Aralık tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 19 Aralık'da yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 21 Aralık'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 21 Aralık tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
Tarihte bugün 21 Aralık neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|21/12/1603
|Ölüm
|III. Mehmet, Osmanlı padişahı
|21/12/1840
|Doğum
|Vatan şairi Namık Kemal doğdu.
|21/12/1863
|Ölüm
|Giuseppe Gioacchino Belli, Romalı Şair.
|21/12/1879
|Doğum
|Sovyet devlet adamı Josef Stalin
|21/12/1898
|Olay
|Pierre Curie ve Marie Curie radyoaktif radyum elementini keşfettiler.
|21.12.1917
|Doğum
|Alman yazar Heinrich Böll
|21.12.1918
|Olay
|Osmanlı padişahı Vahdettin, Meclis-i Mebusan'ı feshetti.
|21.12.1925
|Olay
|Sovyet sinema yönetmeni Sergey Ayzenştayn'ın ''Potemkin Zırhlısı'' adlı filmi gösterime girdi.
|21.12.1930
|Ölüm
|Anadolu Ajansının 1 Mart 1925'te şirketleşmesinden sonra ilk genel müdürü olan Alaeddin Bey 42 yaşında öldü.
|21.12.1935
|Ölüm
|Kurt Tucholsky, Alman gazeteci ve yazar (d. 1890)
|21.12.1937
|Doğum
|ABD'li aktris Jane Fonda
|21.12.1937
|Olay
|İlk uzun, sesli ve renkli çizgi film olan ve Walt Disney'in yapımcılığındaki Pamuk Prenses ve Yedi Cücelerin galası yapıldı.
|21.12.1940
|Ölüm
|F. Scott Fitzgerald, İrlanda asıllı ABD'li yazar.
|21.12.1940
|Doğum
|Frank Zappa, ABD'li müzisyen
|21.12.1943
|Ölüm
|Eski adalet bakanlarından, hukuk ve devrim tarihi profesörlerinden Dr. Mahmut Esat Bozkurt öldü.
|21.12.1945
|Ölüm
|George S. Patton, ABD'li asker
|21.12.1947
|Doğum
|Paco de Lucia, ispanyol müzisyen
|21.12.1948
|Doğum
|Amerikalı sinema sanatçısı Samuel L. Jackson
|21.12.1948
|Olay
|İrlanda bağımsızlığını ilan etti.
|21.12.1953
|Olay
|Türk-Fransız Ticaret Antlaşması imzalandı; anlaşma hükümlerine göre Fransa, Türkiye'ye 100 milyon lira tutarında kredi açacak.
|21.12.1958
|Olay
|De Gaulle, Fransa'da 5. Cumhuriyetin başkanı seçildi.
|21.12.1959
|Olay
|İlk İlhan İskender Tiyatro Armağanı'nı Nedret Güvenç ve Ulvi Uraz aldı.
|21.12.1959
|Olay
|Kim dergisi bir ay süreyle kapatıldı. Kim'in sahibi ve yazı işleri müdürü Şahap Balcıoğlu'na 16 ay hapis cezası verildi.
|21.12.1961
|Olay
|Londra'dan Tel Aviv'e giden İngiliz Havayolları British Airways'a ait yolcu uçağı, Esenboğa Havaalanı'ndan ayrılışından bir dakika sonra düşerek parçalandı. 26 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
|21.12.1964
|Olay
|İngiliz parlamentosu cinayet suçu için verilen ölüm cezasını kaldırdı.
|21.12.1966
|Doğum
|Kiefer Sutherland, ABD'li aktör
|21.12.1968
|Olay
|Apollo 8 ay yörüngesindeki görevleri için fırlatıldı.
|21.12.1969
|Olay
|Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar istifa etti, yerine Şaban Yıldız seçildi.
|21.12.1969
|Doğum
|Fransız oyuncu ve müzisyen Julie Delpy
|21.12.1971
|Olay
|TL'nin değeri yeniden belirlendi. 1 dolar 14 lira oldu.
|21.12.1971
|Olay
|Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine Avusturyalı diplomat Kurt Waldheim seçildi.
|21.12.1972
|Olay
|Doğu Berlin'de iki Almanya arasında ''Temel Anlaşma'' imzalandı.
|21.12.1973
|Doğum
|Doğa savaşçısı Bülent Saraloğlu
|21.12.1973
|Olay
|İstanbul'da Hacı Bekir'in Kadıköy, Karaköy, Beyoğlu ve Eminönü işyerlerinde grev başladı.
|21.12.1978
|Olay
|Kahramanmaraş'ta sağcılar iki sol görüşlü öğretmeni öldürdü.
|21.12.1979
|Olay
|Sovyetler Birliği, Afganistan'ı işgal etti.
|21.12.1985
|Olay
|Konya Genelevi'nde çalışan kadınlar kendilerini teşhir etmeleri yasaklanınca greve gittiler.
|21.12.1986
|Olay
|Şanghay'da toplanan 50 bin öğrenci demokrasi istedi.
|21.12.1987
|Olay
|İkinci Turgut Özal hükümeti kuruldu. Özal hükümeti Cumhuriyet döneminin 46. hükümeti.
|21.12.1988
|Olay
|Pan-Am Havayolları'na ait Boeing 747 tipi yolcu uçağı, Londra-New York seferini yaparken, İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde infilak etti: 21 ülkeden 270 kişi öldü (yerde bulunan 11 kişi dahil).
|21.12.1989
|Olay
|ABD, Panama'yı işgal etti.
|21.12.1990
|Olay
|Lice Kaymakamlığına baskıları şikayet etmek için giden köylülere ateş açıldı, 1 kadın ve 1 çocuk öldü.
|21.12.1991
|Ölüm
|DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, 62 yaşında öldü.
|21.12.1991
|Olay
|Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan liderleri, bir araya gelerek Sovyetler Birliği'ne son verdiler ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nu (BDT) (Commonwealth of Independent States) kurduklarını açıkladılar.
|21.12.1995
|Olay
|Bethlehem şehrinin kontrolü İsrail'den Filistin'e geçti.
|21.12.1999
|Olay
|Hakkında iki gıyabi tutuklama kararı bulunan Şişli eski belediye başkanı Gülay Aslıtürk Londra'da yakalandı.
|21.12.2000
|Olay
|23 Nisan 1999'a kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salıvermeye, dava ve cezaların ertelenmesine olanak tanıyan yasa, TBMM'de kabul edildi.
|21.12.2005
|Olay
|İngiltere'de aynı cinsler arasında evlilik yasallaştı. Elton John ve hayat arkadaşı David Furnish bu yasadan ilk yararlanan çift oldu.
|21.12.2006
|Ölüm
|Saparmurat Türkmenbaşı, Türkmenistan devlet başakanı
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