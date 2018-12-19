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21 Aralık Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 21 Aralık 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

21 Aralık Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,21 Aralık günün önemi nedir, 21 Aralık tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 19 Aralık'da yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 21 Aralık'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 21 Aralık tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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Tarihte bugün 21 Aralık neler oldu, Hangi olaylar yaşandı? 

21/12/1603ÖlümIII. Mehmet, Osmanlı padişahı
21/12/1840DoğumVatan şairi Namık Kemal doğdu.
21/12/1863ÖlümGiuseppe Gioacchino Belli, Romalı Şair.
21/12/1879DoğumSovyet devlet adamı Josef Stalin
21/12/1898OlayPierre Curie ve Marie Curie radyoaktif radyum elementini keşfettiler.
21.12.1917DoğumAlman yazar Heinrich Böll
21.12.1918OlayOsmanlı padişahı Vahdettin, Meclis-i Mebusan'ı feshetti.
21.12.1925OlaySovyet sinema yönetmeni Sergey Ayzenştayn'ın ''Potemkin Zırhlısı'' adlı filmi gösterime girdi.
21.12.1930ÖlümAnadolu Ajansının 1 Mart 1925'te şirketleşmesinden sonra ilk genel müdürü olan Alaeddin Bey 42 yaşında öldü.
21.12.1935ÖlümKurt Tucholsky, Alman gazeteci ve yazar (d. 1890)
21.12.1937DoğumABD'li aktris Jane Fonda
21.12.1937Olayİlk uzun, sesli ve renkli çizgi film olan ve Walt Disney'in yapımcılığındaki Pamuk Prenses ve Yedi Cücelerin galası yapıldı.
21.12.1940ÖlümF. Scott Fitzgerald, İrlanda asıllı ABD'li yazar.
21.12.1940DoğumFrank Zappa, ABD'li müzisyen
21.12.1943ÖlümEski adalet bakanlarından, hukuk ve devrim tarihi profesörlerinden Dr. Mahmut Esat Bozkurt öldü.
21.12.1945ÖlümGeorge S. Patton, ABD'li asker
21.12.1947DoğumPaco de Lucia, ispanyol müzisyen
21.12.1948DoğumAmerikalı sinema sanatçısı Samuel L. Jackson
21.12.1948Olayİrlanda bağımsızlığını ilan etti.
21.12.1953OlayTürk-Fransız Ticaret Antlaşması imzalandı; anlaşma hükümlerine göre Fransa, Türkiye'ye 100 milyon lira tutarında kredi açacak.
21.12.1958OlayDe Gaulle, Fransa'da 5. Cumhuriyetin başkanı seçildi.
21.12.1959Olayİlk İlhan İskender Tiyatro Armağanı'nı Nedret Güvenç ve Ulvi Uraz aldı.
21.12.1959OlayKim dergisi bir ay süreyle kapatıldı. Kim'in sahibi ve yazı işleri müdürü Şahap Balcıoğlu'na 16 ay hapis cezası verildi.
21.12.1961OlayLondra'dan Tel Aviv'e giden İngiliz Havayolları British Airways'a ait yolcu uçağı, Esenboğa Havaalanı'ndan ayrılışından bir dakika sonra düşerek parçalandı. 26 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
21.12.1964Olayİngiliz parlamentosu cinayet suçu için verilen ölüm cezasını kaldırdı.
21.12.1966DoğumKiefer Sutherland, ABD'li aktör
21.12.1968OlayApollo 8 ay yörüngesindeki görevleri için fırlatıldı.
21.12.1969OlayTürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar istifa etti, yerine Şaban Yıldız seçildi.
21.12.1969DoğumFransız oyuncu ve müzisyen Julie Delpy
21.12.1971OlayTL'nin değeri yeniden belirlendi. 1 dolar 14 lira oldu.
21.12.1971OlayBirleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine Avusturyalı diplomat Kurt Waldheim seçildi.
21.12.1972OlayDoğu Berlin'de iki Almanya arasında ''Temel Anlaşma'' imzalandı.
21.12.1973DoğumDoğa savaşçısı Bülent Saraloğlu
21.12.1973Olayİstanbul'da Hacı Bekir'in Kadıköy, Karaköy, Beyoğlu ve Eminönü işyerlerinde grev başladı.
21.12.1978OlayKahramanmaraş'ta sağcılar iki sol görüşlü öğretmeni öldürdü.
21.12.1979OlaySovyetler Birliği, Afganistan'ı işgal etti.
21.12.1985OlayKonya Genelevi'nde çalışan kadınlar kendilerini teşhir etmeleri yasaklanınca greve gittiler.
21.12.1986OlayŞanghay'da toplanan 50 bin öğrenci demokrasi istedi.
21.12.1987Olayİkinci Turgut Özal hükümeti kuruldu. Özal hükümeti Cumhuriyet döneminin 46. hükümeti.
21.12.1988OlayPan-Am Havayolları'na ait Boeing 747 tipi yolcu uçağı, Londra-New York seferini yaparken, İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde infilak etti: 21 ülkeden 270 kişi öldü (yerde bulunan 11 kişi dahil).
21.12.1989OlayABD, Panama'yı işgal etti.
21.12.1990OlayLice Kaymakamlığına baskıları şikayet etmek için giden köylülere ateş açıldı, 1 kadın ve 1 çocuk öldü.
21.12.1991ÖlümDİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, 62 yaşında öldü.
21.12.1991OlayRusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan liderleri, bir araya gelerek Sovyetler Birliği'ne son verdiler ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nu (BDT) (Commonwealth of Independent States) kurduklarını açıkladılar.
21.12.1995OlayBethlehem şehrinin kontrolü İsrail'den Filistin'e geçti.
21.12.1999OlayHakkında iki gıyabi tutuklama kararı bulunan Şişli eski belediye başkanı Gülay Aslıtürk Londra'da yakalandı.
21.12.2000Olay23 Nisan 1999'a kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salıvermeye, dava ve cezaların ertelenmesine olanak tanıyan yasa, TBMM'de kabul edildi.
21.12.2005Olayİngiltere'de aynı cinsler arasında evlilik yasallaştı. Elton John ve hayat arkadaşı David Furnish bu yasadan ilk yararlanan çift oldu.
21.12.2006ÖlümSaparmurat Türkmenbaşı, Türkmenistan devlet başakanı

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