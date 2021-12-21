Çok sayıda ünlü ismin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar sonrası nar patlatma geleneği merak konusu oldu. 21 Aralıkta nar nasıl kırılır? | Bugün neden nar kırılır? sorularının yanıtını merak eden internet kullanıcıları konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 21 Aralık nar kırma etkinliği nedir, neden yapılır? İşte detaylar...

21 ARALIKTA NAR NASIL KIRILIR?

Nar bolluk ve bereketi simgeleyen bir meyvedir. Nar kırma ya da nar patlatma geleneği de kış dönümü olarak bilinen 21 Aralık'ta gece vaktinde yapılmaktadır. 21 Aralıkta nar kırmanın nasıl olması gerektiği her yıl bu dönemde merak konusu olmuştur. Yapılması gereken narı alıp evin kapısının önünde hızlı ve güçlü bir şekilde yere atmak ve patlamasını sağlamaktır.

BUGÜN NEDEN NAR KIRILIR?

Narın içindeki taneler ne kadar uzağa giderse bolluk ve bereketin de o kadar çok olacağına inanılır.

Fakat narın temizlemesi oldukça zor olduğundan, bir poşete konularak da yere atılabilir. Böylelikle narın etrafa sıçraması engellenmiş olur hem de poşetin içindeki nar isteğe göre saklanabilir.

21 ARALIK NAR KIRMA ETKİNLİĞİ NEDİR, NEDEN YAPILIR?

21 Aralık'ta nar kırma geleneği, yeni yılın bolluk ve bereket içinde geçmesi için yapılmaktadır.