TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 21 Ekim 2021 Perşembe günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

21 EKİM 2021 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Perşembe gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 21 Ekim 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

21 EKİM 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

21 EKİM 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Gelinim Mutfakta

12:15 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

21 EKİM 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Fındık İşi (Yabancı Film)

21 EKİM 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20.00 Evlilik Hakkında Her Şey

23:00 Kanunsuz Topraklar

21 EKİM 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

06.30 8'de Sağlık

07.15 Oynat Bakalım

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Masterchef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Masterchef Türkiye

21 EKİM 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21 EKİM 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

07:30Hayat Sanat

08:00Murat Boncuk'la Atölye

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30Geziyorum

10:00Koleksiyoner

10:30Muasır

11:00Anadolu Arkeolojisi

11:30Tarihin Ruhu

12:00Hayat Sanat

12:30Coğrafyadan Kültüre Bağ

13:00Edebiyat Söyleşileri

14:00Batıya Doğru Akan Nehir

14:45Ne Yazıyor

15:00Tiyatro Dünyası

15:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

16:00Eşik

16:30Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

17:30Anjelika Akbar İle Sesler

18:00Hayat Sanat

18:30Opera Dünyası

19:00Sinema +

19:45Geri Dönüşen Sanat

20:00Karar Perdesi

21:00Felsefe Söyleşileri

22:00Yabancı Sinema: Ateşle Kutsanmış (Blessed by Fire)

21 EKİM 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 Tek Yürek

09.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10.30 Kalk Gidelim

13.00 Bizim Köyün Kızları

15.30 Dünya Hali

16.45 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)