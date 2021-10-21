21 Ekim 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler yeni bölümleriyle ekranda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 21 Ekim 2021 Perşembe televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 21 Ekim 2021 Perşembe günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
21 EKİM 2021 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Perşembe gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 21 Ekim 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
21 EKİM 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
21 EKİM 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Gelinim Mutfakta
12:15 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
21 EKİM 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Fındık İşi (Yabancı Film)
21 EKİM 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20.00 Evlilik Hakkında Her Şey
23:00 Kanunsuz Topraklar
21 EKİM 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 8'de Sağlık
07.15 Oynat Bakalım
08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Masterchef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Masterchef Türkiye
21 EKİM 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21 EKİM 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
07:30Hayat Sanat
08:00Murat Boncuk'la Atölye
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00Bir Resim Bir Hikaye
09:30Geziyorum
10:00Koleksiyoner
10:30Muasır
11:00Anadolu Arkeolojisi
11:30Tarihin Ruhu
12:00Hayat Sanat
12:30Coğrafyadan Kültüre Bağ
13:00Edebiyat Söyleşileri
14:00Batıya Doğru Akan Nehir
14:45Ne Yazıyor
15:00Tiyatro Dünyası
15:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
16:00Eşik
16:30Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
17:30Anjelika Akbar İle Sesler
18:00Hayat Sanat
18:30Opera Dünyası
19:00Sinema +
19:45Geri Dönüşen Sanat
20:00Karar Perdesi
21:00Felsefe Söyleşileri
22:00Yabancı Sinema: Ateşle Kutsanmış (Blessed by Fire)
21 EKİM 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:00 Tek Yürek
09.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10.30 Kalk Gidelim
13.00 Bizim Köyün Kızları
15.30 Dünya Hali
16.45 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)