21 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Dikkat, hava buz kesiyor! Bugün sis, fırtına, yağmur için tedbirli olmakta fayda var!

İşe, okula veya herhangi bir planını gerçekleştirmek üzere tedbirini almak isteyen vatandaşlar "21 Ekim 2022 Cuma hava durumu" konu başlığına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün vatandaşa uyarı üstüne uyarısı var. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Haberimizde "21 Ekim 2022 Cuma hava durumu nasıl?" sorusunun diğer detaylarına yer verdik...
21 EKİM 2022 CUMA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Mersin, Hatay, Sinop, Bartın, Kayseri ve Şanlıurfa çevreleri ile Kastamonu'nun ve Adana’nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BİLECİK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Mersin ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kayseri çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ile Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.