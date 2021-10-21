Dünya Gazeteciler Günü sebebiyle bugün mesleklerini icra eden ya da etmeyen, mezun olmuş ya da halen daha gazetecilik üzerine eğitim gören, geleceğin ve şimdinin medya profesyonelleri "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları 2021 | Dünya Gazeteciler Günü ile ilgili resimli, sözlü, kısa mesajlar 21 Ekim 2021" konu başlıklarına göz atıyor. Gazeteci yakını olan, gazetecilerin gününü kutlamak isteyen vatandaşlar ise kutlama mesajlarını araştırıyor. Haberimizde 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'ne dair resimli, kısa, sözlü mesajlara ve kutlama mesajlarına yer verdik.

21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI 2021 | DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ RESİMLİ, SÖZLÜ, KISA MESAJLAR 21 EKİM 2021

Tüm şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek haber yaparak bizleri olaylar, haberler hakkında aydınlatan haberdar eden tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Kutlu Olsun.

Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarım.

Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Tüm kıymetli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

Kamuoyunu doğru ve hızlı şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine ilke edinmiş değerli basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi için gecesini gündüzüne katan, bir fotoğraf karesi ve bir görüntü için saatlerce emek harcayan basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Sizler günün 24 saatinde çalışırsınız, bizler bazen evimizde, koltuğumuzda otururuz, sokakta, kahvede gezeriz, arkadaşlarla sohbet ederiz ama bir şekliyle dünyadan haberleri alırız. O haberleri bizlere ulaştıran kişiler sizlersiniz, dünyada neyin olup bittiğini öğrenmek isteyen herkes kim olursa olsun size teşekkür etmek zorundadır.

Toplumun doğru ve güvenilir haber alma hakkını temin etmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla gece gündüz demeden fedakarca ve özveriyle çalışan tüm basın emekçilerinin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

Ülke menfaatlerini bir an olsun göz ardı etmeden, sesimizi özgür ve tarafsız bir şekilde tüm dünyaya duyuran basın emekçilerine minnettarız.

Demokratik, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mesleğini ifa eden “hakikat temsilcisi” haber emekçilerinin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, her birine başarılar diliyorum. Görevleri başında vefat eden gazetecilere Allah’tan rahmet temenni ediyorum.

Tüm kıymetli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş tüm 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacak olan’ yazılı ve görsel basın çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum.

Zor koşullar altında halkımıza bilgi alışverişi sağlayan değerli basın çalışanlarının, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına meslek hayatlarında başarılar diliyorum

Kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş veren kıymetli basın çalışanlarımızın Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Toplumların bilinçlenmesi ve gelişmesi için çalışan, savaş ve doğal afet gibi her türlü zor koşullarda, kamunun menfaatleri için doğru ve objektif habercilik yapan değerli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatınızda başarılar dilerim.

Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş tüm 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

"Gazetecilik birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazmaktır. Geri kalan her şey halkla ilişkilerdir! ” (G.Orwell)

Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlarım.

Tüm şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek haber yaparak bizleri olaylar, haberler hakkında aydınlatan haberdar eden tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Kutlu Olsun.

İlkeli ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme gibi önemli bir görevi büyük bir özveriyle ifa eden gazetecilerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum.