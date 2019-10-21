21 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? | Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan yeni yarışmacılar mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Etsiz Çiğköfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Etsiz Çiğköfte tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Fatma Kaynana:

Aysu Gelin: 3 puan ( kendi gelini)

Melike gelin: 1 puan

Elif Gelin: 5 puan

Duygu Gelin: 2 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 2 puan ( kendi gelini)

Melike Gelin: 1 puan

Aysu gelin: 1 puan

Duygu Gelin: 5 puan

Şaheste kaynana:

Melike Gelin: 5 puan (kendi gelini)

Duygu gelin: 3 puan

Elif Gelin: 1 puan

Aysu Gelin: 2 puan

Aysel Kaynana:

Duygu gelin: 3 (kendi gelini)

Aysu gelin: 3 puan

Elif gelin: 5 puan

Melike gelin: 1 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "Duygu ve Elif " oldu Günün en .düşük puanını ise "9 Puanla Aysu " aldı