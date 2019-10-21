21 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? | Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 21 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan yeni yarışmacılar mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
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GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
Etsiz Çiğköfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Etsiz Çiğköfte tarifi
KAYNANALARIN PUANLARI
Fatma Kaynana:
Aysu Gelin: 3 puan (kendi gelini)
Melike gelin: 1 puan
Elif Gelin: 5 puan
Duygu Gelin: 2 puan
Çiğdem Kaynana:
Elif Gelin: 2 puan (kendi gelini)
Melike Gelin: 1 puan
Aysu gelin: 1 puan
Duygu Gelin: 5 puan
Şaheste kaynana:
Melike Gelin: 5 puan (kendi gelini)
Duygu gelin: 3 puan
Elif Gelin: 1 puan
Aysu Gelin: 2 puan
Aysel Kaynana:
Duygu gelin: 3 (kendi gelini)
Aysu gelin: 3 puan
Elif gelin: 5 puan
Melike gelin: 1 puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "Duygu ve Elif " oldu Günün en .düşük puanını ise "9 Puanla Aysu " aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "Duygu" oldu***
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