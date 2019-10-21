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21 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? | Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 21 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

21 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? | Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan yeni yarışmacılar  mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 21 Ekim canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Etsiz Çiğköfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Etsiz Çiğköfte tarifiEtsiz Çiğköfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Etsiz Çiğköfte tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Fatma Kaynana:

Aysu Gelin: 3 puan (kendi gelini)

Melike gelin: 1 puan

Elif Gelin: 5 puan                                          

Duygu Gelin: 2 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 2 puan  (kendi gelini)

Melike Gelin: 1  puan

Aysu gelin: 1 puan

Duygu Gelin: 5 puan

Şaheste kaynana:

Melike Gelin: 5 puan (kendi gelini)

Duygu gelin: 3 puan

Elif Gelin: 1 puan                                                                     

Aysu Gelin: 2 puan

Aysel Kaynana:

Duygu gelin: 3 (kendi gelini)

Aysu gelin: 3 puan

Elif gelin: 5 puan 

Melike gelin: 1 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "Duygu ve Elif oldu Günün en .düşük puanını ise  "9 Puanla Aysu " aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "Duygu" oldu***

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