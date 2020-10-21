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21 Ekim spor manşetleri | 21 Ekim spor gazetesi sayfaları

Spor manşetlerinde bugün, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi ilk maçında Leipzig'e karşı aldığı yenilgi geniş yer buldu. İşte 21 Ekim spor manşetleri...

21 Ekim spor manşetleri | 21 Ekim spor gazetesi sayfaları 1120