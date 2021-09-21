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21 Eylül 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal, hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programının yeni bölümünü ekrana veriyor. Hemen sonrasında En Hamarat Benim yayına giriyor. Akşam ise yerli film Benim Kocam Yapmaz ekranlara geliyor. İşte 21 Eylül 2021 Salı FOX TV yayın akışı...

21 Eylül 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 21 Eylül 2021 Salı FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 11:00'da Çağla ile Yeni Bir Gün programının yeni bölümü yayınlanıyor. Hemen sonrasında 13.00'da En Hamarat Benim programı ekranlarda oluyor. Akşam Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...

21 EYLÜL 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey (İlk Bölüm)

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