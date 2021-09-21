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21 Eylül 2021 Salı Show TV yayın akışı | İçimizden Biri tekrar bölümüyle Show Tv'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Yeni Gelin dizisi eski bölümlerini yayınlayarak başlayan kanal hemen ardından Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunduğu Bu sabah programını ekranlara veriyor. Saatler 12.30'u gösterdiğinde Bir Başka Güzel programını ekranlara getiren kanal, akşam ise yeni dizi İçimizden Biri'nin tekrar bölümünü yayınlıyor. İşte 21 Eylül 2021 Salı Show TV yayın akışı...

21 Eylül 2021 Salı Show TV yayın akışı | İçimizden Biri tekrar bölümüyle Show Tv'de

Bugün Show TV ekranlarında hangi dizi ve programların yayınlanacağı merakla araştırılıyor. Güne Yeni Gelin dizisi ile başlayan kanal hemen ardından Bu Sabah programını ekranlara veriyor.15.00'da Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme ekranlarda oluyor. Akşam İçimizden Biri tekrar bölümüyle Show TV'de yayınlanıyor. İşte 21 Eylül 2021 Salı Show TV yayın akışı...

21 EYLÜL 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08.30 Bu Sabah

11.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 İçimizden Biri (Tekrar)

23.15 Güldür Güldür

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