21 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Masumlar Apartmanı yeni sezon ilk bölümüyle TRT 1'de TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Tövbeler Olsun ile yayına devam eden kanal, hemen ardındanBenim Adım Melek 'i yayınlıyor. 16.00'da Teşkilat ekranlara veriliyor. Akşam ise kanalın sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni sezonun ilk bölümüyle yayınlanıyor. İşte 21 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 21 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. 09.20 saatlerinde Kalk Gidelim ekranlarda olurken 20.00'da kanalın sevilen ve sezon finalinde özlenen dizisi "Masumlar Apartmanı" yeni sezonun ilk bölümüyle yayınlanıyor. 21 EYLÜL 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:05 Tövbeler Olsun 09:20 Kalk Gidelim 12:40 Benim Adım Melek 16:10 Seksenler (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı) 23:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı) trt1masumlar apartmanı