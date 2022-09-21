21 Eylül 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 Eylül 2022 Salı günü dizi severler ekranları başında hangi kanalda dizilerin olduğunu araştırıyor olacak. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? İşte ayrıntılar...

Gül Erdoğan
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21 Eylül 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Vatandaşlar, hangi dizilerin hangi gün ekranlara geleceğini merak ediyor. Bugün tv ekranlarında birbirinden heyecanlı dizi ve filmler yer alıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 EYLÜL ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Haber

19:00 Ah Nerede

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hedefim Sensin

22:30 Hedefim Sensin

00:45 Aramızda Kalsın

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 EYLÜL ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:00 Masterchef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 EYLÜL ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız- YENİ DİZİ

22:30 O Kız

00:45 O Kız

03:00 Gelinim Mutfakta

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 EYLÜL ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4

22:30 Mahkum

01:15 Recep İvedik 4

03:30 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 EYLÜL ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:40 atv Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

23:15 Bir Küçük Gün Işığı

02:15 Mutfak Bahane

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 EYLÜL ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

21:45 Süt Kardeşler

23:30 Sahte Kabadayı

01:30 Baba

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

21 EYLÜL ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

12:30 Şehirden Uzakta

13:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

16:40 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

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