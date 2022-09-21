21 Eylül 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Vatandaşlar, hangi dizilerin hangi gün ekranlara geleceğini merak ediyor. Bugün tv ekranlarında birbirinden heyecanlı dizi ve filmler yer alıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?
21 EYLÜL ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Haber
19:00 Ah Nerede
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hedefim Sensin
22:30 Hedefim Sensin
00:45 Aramızda Kalsın
21 EYLÜL ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:00 Masterchef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:45 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Doya Doya Moda
04:15 Canım Annem
21 EYLÜL ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız- YENİ DİZİ
22:30 O Kız
00:45 O Kız
03:00 Gelinim Mutfakta
21 EYLÜL ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4
22:30 Mahkum
01:15 Recep İvedik 4
03:30 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
21 EYLÜL ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:40 atv Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
23:15 Bir Küçük Gün Işığı
02:15 Mutfak Bahane
21 EYLÜL ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı
21:45 Süt Kardeşler
23:30 Sahte Kabadayı
01:30 Baba
21 EYLÜL ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
12:30 Şehirden Uzakta
13:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
16:40 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine