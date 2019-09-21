21 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi 16.00 Sarı-kırmızılılar Malatya'ya hareket ederek, pazar akşamı oynanacak maç için bu kentte kampa girecek.

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GALATASARAY 11.00 BtcTürk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak. 16.00 Sarı-kırmızılılar Malatya'ya hareket ederek, pazar akşamı oynanacak maç için bu kentte kampa girecek. 17:30 Kafilenin, Malatya'da karşılanışı BEŞİKTAŞ 18.00 Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek. SÜPER LİG 15:00 Kasımpaşa - Antalyaspor 17:30 Kayserispor - Denizlispor 20:00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü TFF 1. LİG 14:00 Ümraniyespor - Boluspor 16:30 Altay - Keçiörengücü 16:30 Osmanlıspor - Altınordu 19:00 Adana Demirspor - Bursaspor AVRUPA'DAN FUTBOL 14.00 Villarreal - Valladolid (Enes Ünal) 14.30 Leicester City - Tottenham (Çağlar Söyüncü) 16.30 Bayern Münih - Köln (Salih Özcan) 17.00 Everton - Sheffield United (Cenk Tosun) 19.00 Juventus - Hellas Verona (Merih Demiral) 19.30 Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk (Halil Dervişoğlu) 19.30 Atletico Madrid - Celta Vigo (Okay Yokuşlu) 19.30 Werder Bremen - RB Leipzig (Ömer Toprak - Nuri Şahin) 21.30 Westerlo - Union Saint-Gilloise (Berke Özer) 21.45 Milan - İnter (Hakan Çalhanoğlu) 22.00 Granada - Barcelona (İsmail Köybaşı) GÜREŞ - Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da milli güreşçi Taha Akgül, bugün akşam finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek. DHA



