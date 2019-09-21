21 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Beşevler Gençlik Merkezi tarafından Suriyeli çocuklara yönelik bir etkinlik düzenlendi.

Beşevler Gençlik Merkezi tarafından 21 Eylül Dünya Barış Gününde, Kilis Elbeyli Konaklama Tesislerinde Suriyeli çocuklara yönelik düzenlenen "Kardeşlik İçin El Ele" etkinliğine her yaştan çocuk katılım ile etkinlik düzenlendi. Gençlik Merkezi üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Çeşitli oyunlarla Suriyeli çocukların keyifli bir gün geçirmeleri sağlandı.

Kaynak: İHA