21 Eylül On numara çekilişi saat kaçta? Şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenmek ve biletlerine büyük ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için On Numara çekiliş saatine ilişkin araştırma yapıyor. Peki 21 Eylül On numara çekilişi saat kaçta? On numara nasıl oynanır? İşte detaylar.

21 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

21 Eylül On numara şans oyunu çekiliş saati 20.00'de yapılacaktır.

MERAK EDENLER İÇİN

14 EYLÜL 2020 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şanslı numaralar:

01 03 06 07 13 16 17 26 28 29 30

37 39 42 43 49 64 68 69 77 79 80

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

On Numara her hafta çarşamba günü saat 20:00'de Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanmaktadır.

On Numara biletindeki numaranız ile On Numara biletinize isabet eden ikramiye tutarını çevrimiçi olarak da öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara "Sen seç", "Sistem oyunu" veya "Çoklu çekiliş" şeklinde oynanabilmektedir.

On Numara kuponu için Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolundan kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsiniz.

Bayilerde satışı gerçekleştirilen On Numara için kuponunu doldurmak istemeyen şans oyunuseverler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.