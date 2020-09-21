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21 Eylül spor manşetleri | 21 Eylül spor gazetesi sayfaları

Spor manşetlerinde bugün, Galatasaray'ın, son şampiyon Başakşehir'e karşı aldığı 2-0'lık galibiyet geniş yer buldu. İşte 21 Eylül spor manşetleri...

21 Eylül spor manşetleri | 21 Eylül spor gazetesi sayfaları 1116