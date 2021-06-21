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21 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Mahur, Maraşlı'ya "evet" diyecek mi? Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanalda 16:20'de Esra Erol'da yayınlanıyor. Akşam ise sevilen dizi Maraşlı heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı...

21 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Mahur, Maraşlı'ya "evet" diyecek mi? Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün ne var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekrana gelirken hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınlanıyor. 16:20'de Esra Erol'da ATV seyircisiyle buluşurken akşam Maraşlı dizisi yeni bölümüyle ATV ekranlarında oluyor. İşte merak edilen 21 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı...

21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı 

 

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