21 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
21 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Haziran 2021 Pazartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
21 Haziran 2021 Pazartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
13:00
Blaublitz - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
19:00
Kuzey Makedonya - Hollanda
UEFA Euro 2020
TRT 1
19:00
Ukrayna - Avusturya
UEFA Euro 2020
TRT Spor
20:00
Ürdün - Güney Sudan
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
20:00
Sundsvall - Vasteraas
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Taby - Hammarby
İsveç Division 1
Bilyoner TV
22:00
Finlandiya - Belçika
UEFA Euro 2020
TRT 1
22:00
Rusya - Danimarka
UEFA Euro 2020
TRT Spor
22:15
Vikingur Reykjavik - KR Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV