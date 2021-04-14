21 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Haziran 2021 Pazartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



13:00

Blaublitz - Albirex Niigata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



19:00

Kuzey Makedonya - Hollanda

UEFA Euro 2020

TRT 1



19:00

Ukrayna - Avusturya

UEFA Euro 2020

TRT Spor



20:00

Ürdün - Güney Sudan

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



20:00

Sundsvall - Vasteraas

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Taby - Hammarby

İsveç Division 1

Bilyoner TV



22:00

Finlandiya - Belçika

UEFA Euro 2020

TRT 1



22:00

Rusya - Danimarka

UEFA Euro 2020

TRT Spor



22:15

Vikingur Reykjavik - KR Reykjavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

