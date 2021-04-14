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21 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

21 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Haziran 2021 Pazartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

21 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Haziran 2021 Pazartesi gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


13:00
Blaublitz - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

19:00
Kuzey Makedonya - Hollanda
UEFA Euro 2020
TRT 1
 

19:00
Ukrayna - Avusturya
UEFA Euro 2020
TRT Spor

20:00
Ürdün - Güney Sudan
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

20:00
Sundsvall - Vasteraas
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Taby - Hammarby
İsveç Division 1
Bilyoner TV

22:00
Finlandiya - Belçika
UEFA Euro 2020
TRT 1

22:00
Rusya - Danimarka
UEFA Euro 2020
TRT Spor

22:15
Vikingur Reykjavik - KR Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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