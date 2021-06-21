21 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi özel bölümüle FOX TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal akşam ilgiyle izlenen yarışma Şef Akademi'nin özel bölümünü ekrana veriyor. İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...
Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 21 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 13:45'te Aşk Mantık İntikam yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen yarışma Şef Akademi izleyici karşısına çıkıyor...
21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şevkat Yerimdar
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:00 Şef Akademi Doğada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Şef Akademi
23:00 Aşk Mantık İntikam