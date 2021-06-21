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21 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi özel bölümüle FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal akşam ilgiyle izlenen yarışma Şef Akademi'nin özel bölümünü ekrana veriyor. İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...

21 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi özel bölümüle FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 21 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 13:45'te Aşk Mantık İntikam yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen yarışma Şef Akademi izleyici karşısına çıkıyor...

21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şevkat Yerimdar

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:00 Şef Akademi Doğada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Şef Akademi

23:00 Aşk Mantık İntikam

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