21 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlayan Kanal D akşam ise yeni dizi Aşkın Tarifi'nin yeni bölümüyle ekrana geliyor. İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

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Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 21 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:15'te sevilen yarışma Gelinim Mutfakta ekranlarda olurken hemen ardından Aşk-ı Memnu dizisinin eski bölümleri ekrana veriliyor. Akşam ise Aşkın Tarifi dizisi 2. bölümüyle Kanal D izleyicisiyle buluşuyor... 21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:15 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Aşkın Tarifi 23:30 Baht Oyunu Kanal Dkanal d yayın akışı