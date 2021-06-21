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21 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Kahraman Babam yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Alev Alev ve Cam Tavanlar dizilerinin eski bölümlerini yayınlayarak başlayan kanal akşam ilk iki bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi Kahraman Babam ekrana geliyor. İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı...

21 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Kahraman Babam yeni bölümüyle Kanal D'de

Bugün Show TV ekranlarında hangi dizi ve programların yayınlanacağı merakla araştırılıyor. 13:00'da Sevcan’la Lezzet Yolunda programı ekranda olurken hemen ardından Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Kahraman Babam Show TV ekranlarında oluyor. İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı...

21 HAZİRAN 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:15 Cam Tavanlar

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kahraman Babam

23:15 Cam Tavanlar

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