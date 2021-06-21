21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Finlandiya -Belçika" TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:45'te Kalk Gidelim ekranlarda olurken 18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Kuzey Makedonya-Hollanda" canlı yayınlanıyor. 21:55'te ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Finlandiya -Belçika" TRT 1 ekranlarında oluyor...

21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

08:00 Vuslat

11:05 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

16:00 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım"

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Kuzey Makedonya-Hollanda" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Finlandiya -Belçika" (Canlı)