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  3. 21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Finlandiya -Belçika" TRT 1'de

21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Finlandiya -Belçika" TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06:35'te Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan kanalda akşama maç heyecanı devam ediyor. 18:55'te "Kuzey Makedonya-Hollanda" karşılaşması ekrana gelirken 21:55'te "Finlandiya -Belçika" maçı ekranlarda oluyor. İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Finlandiya -Belçika" TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:45'te Kalk Gidelim ekranlarda olurken 18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Kuzey Makedonya-Hollanda" canlı yayınlanıyor. 21:55'te ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Finlandiya -Belçika" TRT 1 ekranlarında oluyor...

21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

08:00 Vuslat

11:05 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

16:00 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım"

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Kuzey Makedonya-Hollanda" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Finlandiya -Belçika" (Canlı)

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