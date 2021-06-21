21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Ufak Sahtekârlıklar TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:30'da Sarayın Lezzetleri ekranda olurken 09:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT2 ekranlarında oluyor. 21:00'da ise yabancı sinema Ufak Sahtekârlıklar TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:00'da Nakkaşın Fırçası yayınlanırken 09:00'da Eskici ekranlarda oluyor. Akşam ise yabancı sinema Ufak Sahtekarlıklar TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...
21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Film Arkası
06:30 Belgesel: Para
07:00 Nakkaşın Fırçası
07:30 Sarayın Lezzetleri
08:00 Yeryüzleri
08:20 Randevu
08:30 Anjelika Akbar İle Sesler - Kolaj
09:00 Eskici
09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
10:30 Sinema +
11:00 Kelimeler ve Şeyler
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat - Kolaj
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Muasır
14:00 Kısa Bir Ara
14:15 Geleneksel Evler
14:20 Müzelerin Yıldızları
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Geri Dönüşen Sanat
15:45 Ahenk
16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
17:00 Anjelika Akbar İle Sesler - Kolaj
17:30 Bizim Resmimiz
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:00 Belgesel: Para
19:30 Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park
21:00 Yabancı Sinema: Ufak Sahtekârlıklar (Small Time Crooks)
22:45 Kısa Bir Ara
23:00 Mim