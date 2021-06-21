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21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Ufak Sahtekârlıklar TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:30'da Sarayın Lezzetleri ekranda olurken 09:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT2 ekranlarında oluyor. 21:00'da ise yabancı sinema Ufak Sahtekârlıklar TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Ufak Sahtekârlıklar TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:00'da Nakkaşın Fırçası yayınlanırken 09:00'da Eskici ekranlarda oluyor. Akşam ise yabancı sinema Ufak Sahtekarlıklar TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...

21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı

06:00 Film Arkası

06:30 Belgesel: Para

07:00 Nakkaşın Fırçası

07:30 Sarayın Lezzetleri

08:00 Yeryüzleri

08:20 Randevu

08:30 Anjelika Akbar İle Sesler - Kolaj

09:00 Eskici

09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

10:30 Sinema +

11:00 Kelimeler ve Şeyler

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat - Kolaj

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Muasır

14:00 Kısa Bir Ara

14:15 Geleneksel Evler

14:20 Müzelerin Yıldızları

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Geri Dönüşen Sanat

15:45 Ahenk

16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:00 Anjelika Akbar İle Sesler - Kolaj

17:30 Bizim Resmimiz

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:00 Belgesel: Para

19:30 Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park

21:00 Yabancı Sinema: Ufak Sahtekârlıklar (Small Time Crooks)

22:45 Kısa Bir Ara

23:00 Mim

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