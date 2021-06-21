21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Ufak Sahtekârlıklar TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:30'da Sarayın Lezzetleri ekranda olurken 09:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT2 ekranlarında oluyor. 21:00'da ise yabancı sinema Ufak Sahtekârlıklar TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

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TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:00'da Nakkaşın Fırçası yayınlanırken 09:00'da Eskici ekranlarda oluyor. Akşam ise yabancı sinema Ufak Sahtekarlıklar TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı... 21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:58 İstiklal Marşı 06:00 Film Arkası 06:30 Belgesel: Para 07:00 Nakkaşın Fırçası 07:30 Sarayın Lezzetleri 08:00 Yeryüzleri 08:20 Randevu 08:30 Anjelika Akbar İle Sesler - Kolaj 09:00 Eskici 09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 10:30 Sinema + 11:00 Kelimeler ve Şeyler 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat - Kolaj 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Muasır 14:00 Kısa Bir Ara 14:15 Geleneksel Evler 14:20 Müzelerin Yıldızları 14:30 Koleksiyoner 15:00 Anadolu Arkeolojisi 15:30 Geri Dönüşen Sanat 15:45 Ahenk 16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 17:00 Anjelika Akbar İle Sesler - Kolaj 17:30 Bizim Resmimiz 18:00 Hayat Sanat 18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 19:00 Belgesel: Para 19:30 Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park 21:00 Yabancı Sinema: Ufak Sahtekârlıklar (Small Time Crooks) 22:45 Kısa Bir Ara 23:00 Mim TRT 2TRT 2 yayın akışı