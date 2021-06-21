21 Haziran 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı | Survivor 2021 yeni bölümüle TV8'de

TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Oynat Bakalım ile güne eğlenceli bir başlangıç yapan kanalda 13:15'te Doya Doya Moda ekranlarda oluyor. Akşam ise heyecan dolu yeni bölümüyle Survivor 2021 TV8'de yerini alıyor. İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...

21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor 2021