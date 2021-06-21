21 Haziran 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı | Survivor 2021 yeni bölümüle TV8'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Tv8'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan kanalda akşam sevilen yarışma programı Survivor 2021 yayınlanıyor. İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...
TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Oynat Bakalım ile güne eğlenceli bir başlangıç yapan kanalda 13:15'te Doya Doya Moda ekranlarda oluyor. Akşam ise heyecan dolu yeni bölümüyle Survivor 2021 TV8'de yerini alıyor. İşte 21 Haziran 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...
21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor 2021