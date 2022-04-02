21 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
21 Haziran 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 21 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 21 Haziran 2022 Salı maç programı...
21 HAZİRAN 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
21 Haziran 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Gimcheon Sangmu - Seongnam
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Suwon - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Daegu - Jeju United
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
17:30
Shakhtyor Soligorsk - Slutsk
Belarus Kupası
Bilyoner TV
18:00
Espelkamp - Arminia Bielefeld
Hazırlık Maçı
Bein Sports Max 1
18:00
Maxline Rogachev - FC Vitebsk
Belarus Kupası
Bilyoner TV
18:30
Slovakya - İtalya
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası
TRT Spor, UEFA.tv
18:30
Osipovichi - Neman
Belarus Kupası
Bilyoner TV
19:00
Saburtalo Tiflis - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00
Stanles Pinsk - BATE Borisov
Belarus Kupası
Bilyoner TV
20:00
Dinamo Batum - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
21:00
Romanya - Fransa
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası
TRT Spor, UEFA.tv