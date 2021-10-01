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21 Kasım 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

21 Kasım 2021 Pazar günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 21 Kasım 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

21 Kasım 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki  21 Kasım 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

21 KASIM 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 


10:15
Macarthur Bulls - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bilyoner TV

10:30
Daegu - Suwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

10:30
Ulsan - Jeju United
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

12:30
Lafnitz - Grazer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

13:00
Şanlıurfaspor - Ispartaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Eskişehirspor - Pendikspor
TFF 2. Lig
Es TV Eskişehir

13:00
Batman Petrol - Elazığspor
TFF 3. Lig
TRT Kürdi

13:00
Ağrı 1970 - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın Yok

13:00
Serik Bld. - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Bayburt GÖİ - İnegölspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Galatasaray - Fenerbahçe
TFF Elit U19 Ligi
GS TV

13:00
Kuşadasıspor - Alanya Kestel
TFF 3. Lig
Ege TV

13:30
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

13:30
Bandırmaspor - Kocaelispor
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1

14:00
Volgar Astrakhan - Krasnodar 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

14:00
Tammeka - Parnu JK
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

14:00
CSKA Moskova - Khimki
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

14:00
Rostov - Ufa
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

14:00
FK Panevezys - Nevezis Kedainiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

14:15
G.A. Eagles - Groningen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

14:30
Sakaryaspor - Ergene Velimeşe
TFF 2. Lig
Yayın Yok

14:30
Sassuolo - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

14:30
Termalica - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

15:00
Brest - Lens
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

15:00
Tabor Sezana - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

15:00
Qabala - Sumqayıt
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

15:00
Derby Country - Bournemouth
İngiltere Championship
Bein Sports 4, Bilyoner TV

15:00
Tabor Sezana - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

15:30
Heidenheim - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:30
Ingolstadt - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN ConnectTivibu Spor 5Bilyoner TV

15:30
Dynamo Dresden - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:30
Anderlecht - Kortrijk
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV

16:00
Konyaspor - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

16:00
Altay - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3

16:00
Denizlispor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00
Cartagena - Burgos
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

16:00
Getafe - Cadiz
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

16:00
Nordsjaelland - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

16:00
Randers - Vejle
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

16:00
Fredericia - Nykobing
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Lyngby - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Levadia - Paide
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

16:00
Parma - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

16:00
Reggina - Cremonese
İtalya Serie B
Bilyoner TV

16:15
St.Gallen - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

16:30
Torpedo Kutaisi - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:30
Feyenoord - Zwolle
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

16:30
Heerenveen - Willem II
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

16:30
Dinamo Moskova - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

16:30
A.Klagenfurt - Austria Vienna
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

16:30
WSG Tirol - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

17:00
Manchester City - Everton
İngiltere Premier Lig
S SportS Sport Plus

17:00
Angers - Lorient
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV

17:00
Metz - Bordeaux
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2Bilyoner TV

17:00
Strasbourg - Reims
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00
Troyes - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00
Al Dhafra - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

17:00
Al Wahda - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

17:00
Degerfors - Hammarby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

17:00
Halmstads - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

17:00
Akropolis - Gais
İsveç Superettan
Bilyoner TV

17:00
Jönköpings - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV

17:00
ND Gorica - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Bologna - Venezia
İtalya Serie A
S Sport PlusBilyoner TV

17:00
Salernitana - Sampdoria
İtalya Serie A
Bilyoner TV

17:00
Karvina - Slovan Liberec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Slovacko - Sparta Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Teplice - Pardubice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Pogon Szczecin - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

17:30
Freiburg - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

18:00
Lugo - Eibar
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:00
Kopenhag - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

18:00
Akron Togliatti - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
Alania Vladikavkaz - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
Baltika - Volgograd
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
Fakel Voronej - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
M.Lipetsk - Kamaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
Olimp Dolgoprudny - Yenisey
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
Tekstilshtik - Kuban
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
Torpedo Moskova - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
Veles Moskova - Orenburg
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
St.Truiden - Antwerp
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

18:00
Virton - RWDM
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

18:15
Granada - Real Madrid
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor SmartS Sport Plus, Bilyoner TV

18:15
Panetolikos - Smyrnis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

18:15
Monza - Como
İtalya Serie B
Bilyoner TV

18:30
Lugano - Luzern
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

18:30
Servette - Grasshoppers
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

18:45
RKC Waalwijk - Ajax
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

19:00
Galatasaray - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
Futbol
19:00
Adanaspor - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1

19:00
Manisa FK - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT AvazBein Sports Max 2

19:00
Clermont - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV

19:00
Maribor - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Arges - Uni. Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
Futbol
19:00
Michalovce - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sturm Graz - LASK
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

19:00
Michalovce - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:00
Maribor - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Bodo Glimt - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sandefjord - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sarpsborg 08 - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Stabaek - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Valerenga - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:15
Al Nasr - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

19:30
Mainz - Köln
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

19:30
Tottenham - Leeds United
İngiltere Premier Lig
S SportS Sport Plus

19:30
Sirius - Göteborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Varbergs - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Rijeka - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30
Sochi - Rubin Kazan
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:30
Gornik Zabrze - Legia Varşova
Ekstraklasa
Bilyoner TV

20:00
Inter - Napoliİtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00
FC Midtjylland - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

20:00
Slavia Prag - Jablonec
Çekya 1.Ligi, , 
Bilyoner TV

20:15
Huesca - Ibiza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:15
Tenerife - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:30
Elche - Real Betis
İspanya La Liga
Smart Spor HDCBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30
AEK - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

20:30
Atromitos - PAOK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

20:30
Oostende - St.Gilloise
Belçika Pro League
Bilyoner TV

21:00
Molde - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:30
Steaua Bükreş - Botosani
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

22:00
Cambuur - Utrecht
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

22:00
Corinthians - Santos
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Fluminense - America Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Deinze - Lommel
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

22:00
Real Potosi - Always Ready
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:15
Koper - Radomlje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

22:15
Koper - Radomlje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

22:30
Ponferradina - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:30
Pisa - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV

22:45
Genoa - Roma
İtalya Serie A
S Sport PlusS Sport 2Bilyoner TV

22:45
Lyon - Marsilya
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2Bilyoner TV

23:00
Real Sociedad - Valencia
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor SmartS Sport Plus, Bilyoner TV

23:00
Alianze Lima - Sporting Cristal
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

23:00
New York City - Atlanta United
MLS
Bilyoner TV

23:00
Beerschot - Genk
Belçika Pro League
Bilyoner TV

 

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