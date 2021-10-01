21 Kasım 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
21 Kasım 2021 Pazar günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 21 Kasım 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Kasım 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
21 KASIM 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
21 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
10:15
Macarthur Bulls - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bilyoner TV
10:30
Daegu - Suwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
10:30
Ulsan - Jeju United
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
12:30
Lafnitz - Grazer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
13:00
Şanlıurfaspor - Ispartaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Eskişehirspor - Pendikspor
TFF 2. Lig
Es TV Eskişehir
13:00
Batman Petrol - Elazığspor
TFF 3. Lig
TRT Kürdi
13:00
Ağrı 1970 - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın Yok
13:00
Serik Bld. - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Bayburt GÖİ - İnegölspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Galatasaray - Fenerbahçe
TFF Elit U19 Ligi
GS TV
13:00
Kuşadasıspor - Alanya Kestel
TFF 3. Lig
Ege TV
13:30
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
13:30
Bandırmaspor - Kocaelispor
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1
14:00
Volgar Astrakhan - Krasnodar 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
14:00
Tammeka - Parnu JK
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
14:00
CSKA Moskova - Khimki
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Rostov - Ufa
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
FK Panevezys - Nevezis Kedainiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
14:15
G.A. Eagles - Groningen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
14:30
Sakaryaspor - Ergene Velimeşe
TFF 2. Lig
Yayın Yok
14:30
Sassuolo - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
14:30
Termalica - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
15:00
Brest - Lens
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
15:00
Tabor Sezana - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Qabala - Sumqayıt
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
15:00
Derby Country - Bournemouth
İngiltere Championship
Bein Sports 4, Bilyoner TV
15:00
Tabor Sezana - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
15:30
Heidenheim - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
15:30
Ingolstadt - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN ConnectTivibu Spor 5Bilyoner TV
15:30
Dynamo Dresden - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
15:30
Anderlecht - Kortrijk
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV
16:00
Konyaspor - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Altay - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3
16:00
Denizlispor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
16:00
Cartagena - Burgos
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
16:00
Getafe - Cadiz
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
16:00
Nordsjaelland - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
16:00
Randers - Vejle
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
16:00
Fredericia - Nykobing
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Lyngby - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Levadia - Paide
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
16:00
Parma - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Reggina - Cremonese
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:15
St.Gallen - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
16:30
Torpedo Kutaisi - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:30
Feyenoord - Zwolle
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
16:30
Heerenveen - Willem II
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
16:30
Dinamo Moskova - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
16:30
A.Klagenfurt - Austria Vienna
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
16:30
WSG Tirol - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
17:00
Manchester City - Everton
İngiltere Premier Lig
S SportS Sport Plus
17:00
Angers - Lorient
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV
17:00
Metz - Bordeaux
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2Bilyoner TV
17:00
Strasbourg - Reims
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
17:00
Troyes - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
17:00
Al Dhafra - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
Al Wahda - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
Degerfors - Hammarby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
17:00
Halmstads - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
17:00
Akropolis - Gais
İsveç Superettan
Bilyoner TV
17:00
Jönköpings - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV
17:00
ND Gorica - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Bologna - Venezia
İtalya Serie A
S Sport PlusBilyoner TV
17:00
Salernitana - Sampdoria
İtalya Serie A
Bilyoner TV
17:00
Karvina - Slovan Liberec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Slovacko - Sparta Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Teplice - Pardubice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Pogon Szczecin - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
17:30
Freiburg - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
18:00
Lugo - Eibar
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
18:00
Kopenhag - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
18:00
Akron Togliatti - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Alania Vladikavkaz - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Baltika - Volgograd
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Fakel Voronej - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
M.Lipetsk - Kamaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Olimp Dolgoprudny - Yenisey
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Tekstilshtik - Kuban
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Torpedo Moskova - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Veles Moskova - Orenburg
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
St.Truiden - Antwerp
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
18:00
Virton - RWDM
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
18:15
Granada - Real Madrid
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor SmartS Sport Plus, Bilyoner TV
18:15
Panetolikos - Smyrnis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:15
Monza - Como
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:30
Lugano - Luzern
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
18:30
Servette - Grasshoppers
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
18:45
RKC Waalwijk - Ajax
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
19:00
Galatasaray - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
Futbol
19:00
Adanaspor - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1
19:00
Manisa FK - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT AvazBein Sports Max 2
19:00
Clermont - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
19:00
Maribor - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Arges - Uni. Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
Futbol
19:00
Michalovce - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sturm Graz - LASK
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:00
Michalovce - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Maribor - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Bodo Glimt - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sandefjord - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sarpsborg 08 - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Stabaek - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Valerenga - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:15
Al Nasr - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:30
Mainz - Köln
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
19:30
Tottenham - Leeds United
İngiltere Premier Lig
S SportS Sport Plus
19:30
Sirius - Göteborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:30
Varbergs - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:30
Rijeka - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Sochi - Rubin Kazan
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:30
Gornik Zabrze - Legia Varşova
Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:00
Inter - Napoliİtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:00
FC Midtjylland - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Slavia Prag - Jablonec
Çekya 1.Ligi, ,
Bilyoner TV
20:15
Huesca - Ibiza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:15
Tenerife - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:30
Elche - Real Betis
İspanya La Liga
Smart Spor HDCBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV
20:30
AEK - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Atromitos - PAOK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Oostende - St.Gilloise
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:00
Molde - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:30
Steaua Bükreş - Botosani
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Cambuur - Utrecht
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
Corinthians - Santos
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Fluminense - America Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Deinze - Lommel
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:00
Real Potosi - Always Ready
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:15
Koper - Radomlje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
22:15
Koper - Radomlje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
22:30
Ponferradina - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:30
Pisa - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:45
Genoa - Roma
İtalya Serie A
S Sport PlusS Sport 2Bilyoner TV
22:45
Lyon - Marsilya
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2Bilyoner TV
23:00
Real Sociedad - Valencia
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor SmartS Sport Plus, Bilyoner TV
23:00
Alianze Lima - Sporting Cristal
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
23:00
New York City - Atlanta United
MLS
Bilyoner TV
23:00
Beerschot - Genk
Belçika Pro League
Bilyoner TV