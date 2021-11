Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 21 Kasım 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

21 KASIM 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



10:15

Macarthur Bulls - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bilyoner TV

10:30

Daegu - Suwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



10:30

Ulsan - Jeju United

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



12:30

Lafnitz - Grazer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



13:00

Şanlıurfaspor - Ispartaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

Eskişehirspor - Pendikspor

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir

13:00

Batman Petrol - Elazığspor

TFF 3. Lig

TRT Kürdi



13:00

Ağrı 1970 - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın Yok



13:00

Serik Bld. - Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Bayburt GÖİ - İnegölspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Galatasaray - Fenerbahçe

TFF Elit U19 Ligi

GS TV



13:00

Kuşadasıspor - Alanya Kestel

TFF 3. Lig

Ege TV



13:30

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



13:30

Bandırmaspor - Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1



14:00

Volgar Astrakhan - Krasnodar 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Tammeka - Parnu JK

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



14:00

CSKA Moskova - Khimki

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

Rostov - Ufa

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

FK Panevezys - Nevezis Kedainiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



14:15

G.A. Eagles - Groningen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



14:30

Sakaryaspor - Ergene Velimeşe

TFF 2. Lig

Yayın Yok



14:30

Sassuolo - Cagliari

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



14:30

Termalica - Gornik Leczna

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



15:00

Brest - Lens

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



15:00

15:00

Qabala - Sumqayıt

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



15:00

Derby Country - Bournemouth

İngiltere Championship

Bein Sports 4, Bilyoner TV



15:00

15:30

Heidenheim - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



15:30

Ingolstadt - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN ConnectTivibu Spor 5Bilyoner TV



15:30

Dynamo Dresden - F.Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



15:30

Anderlecht - Kortrijk

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV



16:00

Konyaspor - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



16:00

Altay - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 3



16:00

Denizlispor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



16:00

Cartagena - Burgos

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

16:00

Getafe - Cadiz

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV



16:00

Nordsjaelland - Silkeborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



16:00

Randers - Vejle

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



16:00

Fredericia - Nykobing

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Lyngby - Vendsyssel

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Levadia - Paide

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



16:00

Parma - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:00

Reggina - Cremonese

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:15

St.Gallen - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



16:30

Torpedo Kutaisi - Samtredia

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



16:30

Feyenoord - Zwolle

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



16:30

Heerenveen - Willem II

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



16:30

Dinamo Moskova - Arsenal Tula

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



16:30

A.Klagenfurt - Austria Vienna

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



16:30

WSG Tirol - Wolfsberger

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



17:00

Manchester City - Everton

İngiltere Premier Lig

S SportS Sport Plus



17:00

Angers - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV



17:00

Metz - Bordeaux

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2Bilyoner TV



17:00

Strasbourg - Reims

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:00

Troyes - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:00

Al Dhafra - Al Wasl

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



17:00

Al Wahda - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



17:00

Degerfors - Hammarby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



17:00

Halmstads - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



17:00

Akropolis - Gais

İsveç Superettan

Bilyoner TV



17:00

Jönköpings - Eskilstuna United

İsveç Superettan

Bilyoner TV



17:00

ND Gorica - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Bologna - Venezia

İtalya Serie A

S Sport PlusBilyoner TV



17:00

Salernitana - Sampdoria

İtalya Serie A

Bilyoner TV



17:00

Karvina - Slovan Liberec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Slovacko - Sparta Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Teplice - Pardubice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Pogon Szczecin - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



17:30

Freiburg - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



18:00

Lugo - Eibar

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



18:00

Kopenhag - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



18:00

Akron Togliatti - Tom Tomsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Alania Vladikavkaz - Spartak Moskova 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Baltika - Volgograd

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Fakel Voronej - Neftekhimik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

M.Lipetsk - Kamaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Olimp Dolgoprudny - Yenisey

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Tekstilshtik - Kuban

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Torpedo Moskova - SKA Khabarovsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Veles Moskova - Orenburg

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

St.Truiden - Antwerp

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



18:00

Virton - RWDM

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



18:15

Granada - Real Madrid

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor SmartS Sport Plus, Bilyoner TV



18:15

Panetolikos - Smyrnis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



18:15

Monza - Como

İtalya Serie B

Bilyoner TV



18:30

Lugano - Luzern

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



18:30

Servette - Grasshoppers

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



18:45

RKC Waalwijk - Ajax

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



19:00

Galatasaray - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

Futbol

19:00

Adanaspor - Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1



19:00

Manisa FK - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT AvazBein Sports Max 2



19:00

Clermont - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



19:00

19:00

Arges - Uni. Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

Futbol

19:00

19:00

Sturm Graz - LASK

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



19:00

19:00

19:00

Bodo Glimt - Lilleström

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sandefjord - Brann

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sarpsborg 08 - Odds BK

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Stabaek - Kristiansund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Valerenga - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:15

Al Nasr - Dubai

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



19:30

Mainz - Köln

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



19:30

Tottenham - Leeds United

İngiltere Premier Lig

S SportS Sport Plus



19:30

Sirius - Göteborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:30

Varbergs - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:30

Rijeka - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Sochi - Rubin Kazan

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:30

Gornik Zabrze - Legia Varşova

Ekstraklasa

Bilyoner TV



20:00

Inter - Napoliİtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



20:00

FC Midtjylland - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



20:00

Slavia Prag - Jablonec

Çekya 1.Ligi, ,

Bilyoner TV



20:15

Huesca - Ibiza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:15

Tenerife - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:30

Elche - Real Betis

İspanya La Liga

Smart Spor HDCBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV



20:30

AEK - Olympiakos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

Atromitos - PAOK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

Oostende - St.Gilloise

Belçika Pro League

Bilyoner TV



21:00

Molde - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:30

Steaua Bükreş - Botosani

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:00

Cambuur - Utrecht

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



22:00

Corinthians - Santos

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Fluminense - America Mineiro

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Deinze - Lommel

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



22:00

Real Potosi - Always Ready

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:15

22:15

22:30

Ponferradina - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:30

Pisa - Benevento

İtalya Serie B

Bilyoner TV



22:45

Genoa - Roma

İtalya Serie A

S Sport PlusS Sport 2Bilyoner TV



22:45

Lyon - Marsilya

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2Bilyoner TV



23:00

Real Sociedad - Valencia

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor SmartS Sport Plus, Bilyoner TV



23:00

Alianze Lima - Sporting Cristal

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



23:00

New York City - Atlanta United

MLS

Bilyoner TV



23:00

Beerschot - Genk

Belçika Pro League

Bilyoner TV